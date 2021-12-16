Китай утверждает, что запустил спутники для изучения электромагнитной среды

10:00 14 Март Киев, Украина

Китай продолжает осваивать космические технологии. Не секрет, что за этим стоит космическое противостояние Россия-Китай-США. Как сообщило агентство Синьхуа, вчера, 13 марта, Китай свершил успешный вывод на околоземную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования Земли Яогань-31.

Запуск спутников состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 10:19 по местному времени. При запуске была задействована ракета-носитель Чанчжэн-4С (Великий поход-4С). Уточняется, что для ракет-носителей этой серии это был 363-й полет.

"Спутники будут использоваться для исследования электромагнитной среды и испытаний соответствующих технологий", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Китай может использовать спутники Яогань-31 для наблюдения за военно-морскими силами западных стран.

А накануне в Китае с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань произвели запуск ракеты-носителя Чанчжэн-7A Y2. Она вывела на орбиту экспериментальный спутник, который будет использоваться для проведения на орбите испытаний новых технологий.