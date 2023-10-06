Китай укрепляет свои позиции на севере России и в Арктике

Россия давно заявляла, что роль Китая в развитии Северного морского пути (СМП) является центральной частью их стратегического сотрудничества. Несмотря на это, Кремль, очевидно, должен быть обеспокоен недавним масштабом расширения деятельности Пекина в Арктике. Кроме того, Китай расширяет связями с российскими региональными властями на Крайнем Севере и вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Если бы какая-либо страна, кроме Китая, сделала то же самое, Кремль почти наверняка осудила бы подобные действия “неоколониализмом”. Учитывая режим международных санкций, у России нет другого выбора, кроме как не препятствовать Китаю, захватывать ее территории. Подобные действия ведут к тому, что российско-китайский альянс может начать разрушаться, поскольку все больше россиян обеспокоены тем, как Путин проигрывает Пекину.
Российские комментаторы и официальные лица в последние несколько лет все чаще выражают обеспокоенность по поводу экспансионистской политики Китая в отношении РФ. Однако после саммита Си Цзиньпина и Путина в марте 2023 года российские “аналитики” стали сдержанней в своих публикациях по поводу гегемонии Китая в Арктике. Это отражает сложное положение, в котором находится Кремль из-за международных санкций и того, что правительство Путина все активнее подавляет идеи, которые бросают вызов его основным внешнеполитическим направлениям. Было бы ошибкой предполагать, что опасения, выражавшиеся россиянами в прошлом, исчезли.
Действия Пекина в Арктике с весны 2022 года приняли две основные формы: увеличение научных исследований в самом Арктическом море и расширение контактов с главами прибрежных российских регионов. Первое, менее политически чувствительно, чем второе. Вполне возможно, что научные исследования Китая могут иметь большее значение в долгосрочной перспективе, поскольку они дадут Пекину возможность проложить свой собственный курс в Арктике. Это может быть даже в случае, когда Китай может создать совершенно другой арктический морской путь к северу от СМП. Таким образом, Китай сможет функционировать в качестве перевозчика Восток-Запад в Арктике независимо от России.
Пекин сосредоточил усилия на расширении своих исследовательских усилий в арктических водах. Во время летней навигации Китай отправил свой самый современный ледокол «Снежный дракон-2» для создания временной исследовательской базы на 84-й параллели северной широты, далеко за пределами прохождения СМП. Корабль и станция провели исследования, которые позволят улучшить прогноз погоды и картографирование региона - две возможности, необходимые для открытия Крайнего Севера для судоходства. Эти действия позволят судам проходить за пределами территорий, строго контролируемых Россией, и могут стать основой для оспаривания экспансивных территориальных претензий Кремля в Арктике в ООН. Эти претензии обострили отношения между Россией и другими арктическими державами.
И наоборот, именно усилия Пекина по приему, а затем посещению лидеров российских регионов на побережье Арктического моря могут потенциально расшатать отношения Китая и России. С весны прошлого года Пекин либо принимал, либо направлял своих дипломатических и торговых представителей с визитами к руководителям Мурманской, Архангельской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Губернаторы были предсказуемо оптимистичны по поводу растущего участия Китая, поскольку Кремль сократил субсидии регионам из-за войны в Украине. Пекин более чем готов предоставить дополнительные денежные вливания.
Реакция Кремля на это китайское дипломатическое наступление была более чем сдержанной. Государственные российские СМИ по большей части игнорировали эти контакты между китайскими чиновниками и руководителями российских регионов. Встреча высокопоставленных чиновников обеих стран в Москве 7 сентября сопровождалась обязательными оптимистическими комментариями, но не привела к достижению согласия, ни по одному из обсуждавшихся вопросов. Это включало будущее международных организаций, таких как Арктический совет. Единственным примечательным событием стало объявление о том, что два государства проведут еще одну двустороннюю встречу в 2024 году, на этот раз в Китае.
У Путина есть веская причина для такой осторожности: за притоком китайских денег в эти регионы, скорее всего, последует приток китайских рабочих. Это тем более важно, поскольку русское население в этих регионах невелико и сокращается. Растущее китайское присутствие рискует повлиять на политические позиции различных региональных элит. Китайские мигранты вскоре станут самой крупной этнической группой в некоторых регионах Дальнего Востока РФ. Такое развитие событий даст Пекину рычаги давления на Россию. Помимо того, что население этих регионов довольно мало, россияне уезжают в огромных количествах, позволяя, казалось бы, меньшим группам китайских иммигрантов оказывать огромное влияние.
Подобные опасения, несомненно, волнуют многих в Кремле. Тем не менее, у Путина, возможно, есть более насущная проблема: поскольку Китай стал вмешиваться в дела других российских регионов, он предоставил лидерам этих областей политический капитал для парирования требований Кремля. Если эта модель сохранится в Арктике, Россия станет все более настороженной, и в российско-китайском альянсе, вероятно, начнет появляться все больше линий разлома, однако страна уже попала одной ногой в драконий капкан и, очевидно, дельнейшие решения по поводу российско-китайских “отношений” неподконтрольны Кремлю.
Российские комментаторы и официальные лица в последние несколько лет все чаще выражают обеспокоенность по поводу экспансионистской политики Китая в отношении РФ. Однако после саммита Си Цзиньпина и Путина в марте 2023 года российские “аналитики” стали сдержанней в своих публикациях по поводу гегемонии Китая в Арктике. Это отражает сложное положение, в котором находится Кремль из-за международных санкций и того, что правительство Путина все активнее подавляет идеи, которые бросают вызов его основным внешнеполитическим направлениям. Было бы ошибкой предполагать, что опасения, выражавшиеся россиянами в прошлом, исчезли.
Действия Пекина в Арктике с весны 2022 года приняли две основные формы: увеличение научных исследований в самом Арктическом море и расширение контактов с главами прибрежных российских регионов. Первое, менее политически чувствительно, чем второе. Вполне возможно, что научные исследования Китая могут иметь большее значение в долгосрочной перспективе, поскольку они дадут Пекину возможность проложить свой собственный курс в Арктике. Это может быть даже в случае, когда Китай может создать совершенно другой арктический морской путь к северу от СМП. Таким образом, Китай сможет функционировать в качестве перевозчика Восток-Запад в Арктике независимо от России.
Пекин сосредоточил усилия на расширении своих исследовательских усилий в арктических водах. Во время летней навигации Китай отправил свой самый современный ледокол «Снежный дракон-2» для создания временной исследовательской базы на 84-й параллели северной широты, далеко за пределами прохождения СМП. Корабль и станция провели исследования, которые позволят улучшить прогноз погоды и картографирование региона - две возможности, необходимые для открытия Крайнего Севера для судоходства. Эти действия позволят судам проходить за пределами территорий, строго контролируемых Россией, и могут стать основой для оспаривания экспансивных территориальных претензий Кремля в Арктике в ООН. Эти претензии обострили отношения между Россией и другими арктическими державами.
И наоборот, именно усилия Пекина по приему, а затем посещению лидеров российских регионов на побережье Арктического моря могут потенциально расшатать отношения Китая и России. С весны прошлого года Пекин либо принимал, либо направлял своих дипломатических и торговых представителей с визитами к руководителям Мурманской, Архангельской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Губернаторы были предсказуемо оптимистичны по поводу растущего участия Китая, поскольку Кремль сократил субсидии регионам из-за войны в Украине. Пекин более чем готов предоставить дополнительные денежные вливания.
Реакция Кремля на это китайское дипломатическое наступление была более чем сдержанной. Государственные российские СМИ по большей части игнорировали эти контакты между китайскими чиновниками и руководителями российских регионов. Встреча высокопоставленных чиновников обеих стран в Москве 7 сентября сопровождалась обязательными оптимистическими комментариями, но не привела к достижению согласия, ни по одному из обсуждавшихся вопросов. Это включало будущее международных организаций, таких как Арктический совет. Единственным примечательным событием стало объявление о том, что два государства проведут еще одну двустороннюю встречу в 2024 году, на этот раз в Китае.
У Путина есть веская причина для такой осторожности: за притоком китайских денег в эти регионы, скорее всего, последует приток китайских рабочих. Это тем более важно, поскольку русское население в этих регионах невелико и сокращается. Растущее китайское присутствие рискует повлиять на политические позиции различных региональных элит. Китайские мигранты вскоре станут самой крупной этнической группой в некоторых регионах Дальнего Востока РФ. Такое развитие событий даст Пекину рычаги давления на Россию. Помимо того, что население этих регионов довольно мало, россияне уезжают в огромных количествах, позволяя, казалось бы, меньшим группам китайских иммигрантов оказывать огромное влияние.
Подобные опасения, несомненно, волнуют многих в Кремле. Тем не менее, у Путина, возможно, есть более насущная проблема: поскольку Китай стал вмешиваться в дела других российских регионов, он предоставил лидерам этих областей политический капитал для парирования требований Кремля. Если эта модель сохранится в Арктике, Россия станет все более настороженной, и в российско-китайском альянсе, вероятно, начнет появляться все больше линий разлома, однако страна уже попала одной ногой в драконий капкан и, очевидно, дельнейшие решения по поводу российско-китайских “отношений” неподконтрольны Кремлю.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии