16:03 27 марта Киев, Украина





Известно, что в середине февраля было отмечено высокое количество кибератак на украинские сервера большинства государственных компаний и предприятий. Ввиду высокой вероятности на тот момент полномасштабного вторжения, во всех попытках взлома обвинялась сторона оккупантов. По данным кибербезопасности Украины стало известно, что за некоторыми хакерскими атаками стояли китайские хакерские группировки. Военная помощь КНР стране-агрессору так и не была оказана. Более того, Пекин заявил, что отправит гуманитарную помощь Украине на сумму в 1,5 млн долларов. Нейтральная позиция Китая относительно агрессора так и сохранилась. Но такая ли она нейтральная, как заявляет правительство Поднебесной?Известно, что в середине февраля было отмечено высокое количество кибератак на украинские сервера большинства государственных компаний и предприятий. Ввиду высокой вероятности на тот момент полномасштабного вторжения, во всех попытках взлома обвинялась сторона оккупантов. По данным кибербезопасности Украины стало известно, что за некоторыми хакерскими атаками стояли китайские хакерские группировки.



Рекордное количество попыток взлома было зафиксировано 23 февраля, за несколько часов до начала вторжения и бомбардировок. Среди украинских ресурсов, которые были подвержены хакерским атакам следующие: Министерство обороны, Министерство финансов, СНБО , «Укрзалізниця», Министерство юстиции, Государственная погранслужба, МВД, Нацбанк, «Дія», Аппарат Верховной Рады, Украинский государственный центр киберзащиты, Казначейство Украины и многие другие.



Кибератаки ожидались перед началом наступления, поэтому многие из них были блокированы кибербезопасностью Украины. Те, что все же стали успешны, на некоторое время вывели из строя цифровые ресурсы, однако вскоре работа была восстановлена. Примечательно и то, что во взломах участвовала китайская сторона. Они использовали эксплойты (программы поиска уязвимостей системы для дальнейшего взлома) против атомных предприятий и связанных с ними компаний.



Китайскими хакерами были проведены атаки на Государственный комитет ядерного регулирования Украины, Государственная инспекция ядерного регулирования и Украинский исследовательский веб-сайт, посвященный опасным отходам.



Взлом этих систем без преувеличения может грозить ядерной катастрофой. Кроме получения данных о прошлой и текущей работе атомных станций и систем регулирования, хакеры, при успешном взломе, могли получить ключи к управлению ядерными установками.



Китай выступил с официальным опровержением по поводу помощи стране-агрессору. В то же время, КНР продолжает оказывать хакерскую поддержку оккупантам. Эта информация должна быть получена США, так как только они способны оказать давление на Пекин с целью прекращения поддержки террористов. В противном случае мир может столкнуться с новой ядерной катастрофой невиданных масштабов.