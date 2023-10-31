Китай расширяет свое политическое влияние в России к востоку от Урала

16:15 30 октября Киев, Украина

Пекин увеличивает свое политическое влияние в Сибири и на Дальнем Востоке. lang="ru-RU">Китай нацелен на сотрудничество с региональными политическими и бизнес-элитами. Поднебесная дает средства и возможности, которые Кремль больше не в силах дать регионам, по крайней мере, до тех пор, пока Путин продолжает войну. Пока Россия не прекратит агрессию, Китая, очевидно, будет получать все больше возможностей для расширения своего политического и экономического влияния в РФ.

Стремительно укрепление связей Китая с регионами РФ вызывает сопротивление со стороны местного населения, которое возмущается, что региональные лидеры пресмыкаются перед Пекином. Некоторые считают, что это мотивировано растущим интересом к чисто экономическим вопросам, в то время как другие обеспокоены формированием политических альянсов с региональными элитами как разновидностью неоимпериализма и угрозой территориальной целостности России. Тем не менее, региональным элитам это не доставляет больших проблем.

Свидетельства растущего “поклонения” российских чиновников в Сибири и на Дальнем Востоке Пекину уже давно очевидны. Пожалуй, самое громкое заявление поступило осенью прошлого года от Василия Орлова, губернатора Амурской области. Он заявил, что во всех школах Благовещенска будут созданы специальные курсы для углубленного изучения китайского языка. Некоторые СМИ предположили, что эти курсы будут доступны и в других школах региона и что они будут обязательными. Эти издания также отметили, что во многих местах уже появились уличные вывески на китайском языке. Губернатор заявил, что идет на такой шаг в связи с открытием моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, население которого в пять раз больше, чем в Благовещенске.

Усилия Китая по расширению своего влияния в России получили новую значимость после недавнего визита Путина с Си Цзиньпинем в Пекине и встречи более 1000 китайских и российских региональных политических и деловых лидеров в Ляонине. С одной стороны, Путин попытался выставить свой визит к Си как “большой успех”. Учитывая, что никаких результатов встреча не принесла, складывается впечатление, что удачная поездка за границу для Путина теперь приравнивается к “большому успеху”. Встреча в Ляонине, на которой российские чиновники из различных регионов встретились для подписания соглашений со своими китайскими коллегами, является более значимой. Подписанные соглашения должны стимулировать торговлю между Китаем и российскими регионами к востоку от Урала, открыть новые торговые представительства этих регионов в Китае и новые китайские офисы в российских регионах (можно сказать “прото-посольства”), а также предусматривать строительство новых транспортных связей, которые будут способствовать дальнейшему расширению торговли и развитию экономической интеграции между российскими регионами и Поднебесной.

Неудивительно, что результаты встречи в Ляонине практически не освещались пропагандистами, в отличие от путинской поездки в Пекин. Это связано с тем, что посредством укрепления торговых отношений в обход Кремля, китайское влияние растет на территории РФ и дает возможность регионам все меньше оглядываться в сторону столицы для принятия любого решения. Пока Россия нуждается в Китае, Путин мало что может сказать или сделать, чтобы предотвратить отход региональных элит от Кремля. В то же время укрепление торговли подобным образом приветствуется китайскими чиновниками, которые видят, что Дальний Восток РФ все больше смотрит на Китай и готов делать то, что хочет Пекин. Это включает в себя работу с китайскими властями напрямую, а не через столицу, как это было принято всегда.

Тот уровень китайского влияния, который уже существует на Дальнем Востоке и в Сибири можно было заметить накануне двух встреч. В августе китайское правительство опубликовало новые официальные карты, показывающие части Индии и РФ под свои контролем. Нью-Дели отреагировал немедленно и резко, тогда как в Кремле, по сути, промолчал. Лишь несколько недель спустя собутыльник Медведева, пресс-секретарь МИД Захарова заявила – “карты, хотя и официально одобрены китайским правительством, не отражают реалий, которые признают Москва и Пекин”.

После визита Путина в Пекин в России придумали новый анекдот: “Си объявил, что следующий визит российского президента в Китай состоится в Хабаровске”. Молчание Кремля на китайские карты, встречи региональных элит с китайскими в обход центра, всепоглощающие заискивание Путина перед председателем Поднебесной, который, без преувеличения намерен забрать себе половину России. Такую цену готов платить Путин за “защиту населения Донбасса” и мифическую “денацификацию”. А готовы ли россияне?