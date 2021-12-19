Китай произвел запуск ракеты-носителя Чанчжэн-4Б

Успехи Китая в освоении космических проектов становятся все более явными. Так, по сообщению агентства «Синьхуа», на космодроме Тайюань в северокитайской провинции Шаньси был произведен запуск космической ракеты-носителя Чанчжэн-4Б (Великий поход-4Б). Перед этим на определенные орбиты были запущены ещё три научных спутника.

В сообщении указывается, что ракета вывела на орбиту стереотопографический спутник с высокой степенью разрешения Цзыюань-3-03 (Ресурсы-3-03). Он вместе с Цзыюань-3-02 сформирует группировку для получения трехмерных изображений высокого разрешения и многоспектральных данных.

Космический аппарат будет предоставлять данные для исследования земельных ресурсов Китая, предупреждения стихийных бедствий, развития сельского хозяйства, рационального использования водных ресурсов и экологического обследования и городского планирования.

Также на борту ракеты находились два спутника, предназначенные для обнаружения темной материи и сбора коммерческих данных соответственно.

Напомним, 23 июля Китай запустил свою первую миссию на Марс. С космодрома Вэньчан в островной провинции Хайнань стартовала самая мощная китайская ракета-носитель Чанчжэн-5Y4. Космический зонд должен достичь Марса 11 февраля 2021 года.

А 5 июля Китай успешно вывел на орбиту спутник для проведения исследований космической среды и соответствующих технологических экспериментов.