Китай произвел запуск новой ракеты Чанчжэн-8 с секретным спутником

09:31 22 декабря Киев, Украина

Как стало известно, Китай продолжает успешно осваивать новые космические технологии. Так, сегодня, 22 декабря, в Китае была успешно запущена новая ракета-носитель Чанчжэн-8, что в переводе звучит как Великий поход-8. Эта ракета среднего класса вывела на орбиту секретный спутник XJY-7 и группу космических микроаппаратов.

Запуск был осуществлен в 07:37 утра по местному времени с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Это первый полет новейшей китайской ракеты.

На минувшей неделе Национальное космическое управление КНР (CNSA) сообщало, что ракета-носитель установлена на стартовой площадке.

Ракета выведет на солнечно-синхронную орбиту секретный спутник XJY-7 для испытаний технологий, разработанных Китайской академией космических технологий (CAST). На борту также микроспутник ET-SMART-RSS или Чжисин-1A, созданный для Эфиопии, аппарат дистанционного зондирования Земли Хайсы-1 и очередной спутник связи Тяньци (Apocalypse 12).

Новейшая двухступенчатая китайская ракета-носитель Чанчжэн-8 способна выводить на геосинхронную переходную орбиту до 2,8 тонн полезной нагрузки, на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км – до 5 тонн и 7,6 тонн на низкую околоземную орбиту.

В перспективе первую ступень новой ракеты с боковыми ускорителями в варианте Чанчжэн-8R планируется адаптировать для многоразового использования.

Она должна будет после старта ракеты осуществлять управляемую вертикальную посадку на морскую платформу.

Двухступенчатая Чанчжэн-8 должна стать основой носителя многоразового использования для коммерческих запусков.

Напомним, в сентябре СМИ сообщили, что Китай запустил в космос неизвестный объект. Сеть космического наблюдения США назвала его NORAD ID 46395.