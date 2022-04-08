Китай поддерживает нефтяное эмбарго?

22:31 07 апреля Киев, Украина





Согласно существующим контрактам между РФ и Китаем, поднебесная получает от государственных компаний страны-агрессора последние баррели нефти и нефтепродуктов. В мае, компании Китая перестанут заключать новые договоренности с рашистами. Это связано с опасением западных санкций, которые могут коснуться Пекина, в случае дальнейшей поддержки оккупантов. По данным авторитетного источника «Reuters» Китай не будет заключать новых контрактов на поставку нефти из страны-агрессора.Согласно существующим контрактам между РФ и Китаем, поднебесная получает от государственных компаний страны-агрессора последние баррели нефти и нефтепродуктов. В мае, компании Китая перестанут заключать новые договоренности с рашистами. Это связано с опасением западных санкций, которые могут коснуться Пекина, в случае дальнейшей поддержки оккупантов.

Как заявили представители государственных компаний Китая «Sinopec» и «Sinochem», они не хотят спонсировать дальнейшую войну в Украине. Кроме того, известно, что Пекин получал от большие скидки на импорт углеводородов. В нынешних условиях, китайские компании могли получить еще более выгодное предложение от Кремля, которое могло бы привести к продаже нефти по себестоимости. В обмен, РФ могла попросить о предоставлении необходимого оборудования или запчастей для нефтедобычи, так как санкции Запада ограничили поставки необходимых деталей или военной помощи, которую, Китай официально предоставить отказался.



Тем не менее, Пекин не намерен заключать новые контракты на поставку нефти из страны-агрессора. Это также может быть связано со значительной закупкой углеродов в марте. Компания «Unipec» приобрела 500 тыс. тонн нефти «Urals» из балтийских портов рашистов. Это стало самым большим объемом за несколько месяцев, который поставило предприятие «Сургутнефтегаз». Объема черного золота может быть достаточно для нужд страны на тот промежуток времени, пока Китай не найдет альтернативного поставщика. Либо, Пекин планирует дождаться окончания войны и, уже не боясь западных санкций, возобновить сотрудничество с рашистами, но на более выгодных условиях, чем действуют сейчас.

Стоит также отметить, что государственные компании поднебесной заявили о том, что с мая 2022 года, “массово перестанут покупать нефть”. Может ли это означать, что поставки продолжаться, однако будет сокращен объем импорта? Либо сотрудничество продолжиться, но не будет официальным? Ведь известно, что Китай, несмотря на долгосрочные и жесткие санкции против КНДР, продолжает вести торговлю со страной, используя каналы мафии.



Заявление о прекращении, пусть даже, массовой закупки нефти, а не введении эмбарго на поставку нефтепродуктов Китаем, можно считать хорошим знаком. Несмотря на явное противостояние с США, Си Цзиньпин понимает, что чем дольше будет продолжаться война, тем большие убытки понесет его страна. Так как “бункерный” не планирует прекращать свое безумство, то с каждым днем увеличивается риск военного противостояния НАТО и агрессора. В этом случае, об экспорте на рынок в Европу и частично в США, можно будет забыть до окончания войны. Поэтому, опасаясь санкций Запада, но еще больше желая восстановить прежние объемы торговли с ЕС, Китай, очевидно, начинает постепенно отдаляться от рашистов и, пусть временно, но поддерживать старания Запада оказать поддержку Украине.