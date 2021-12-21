Китай отреагировал на обвинения США в адрес “Институтов Конфуция”

14:19 14 Август Киев, Украина

В США заявили о том, что Глобальная сеть Институтов Конфуция является иностранными миссиями, а соответственно не является безопасной. В ответ на это Китай заявил о демонизации Вашингтоном известного проекта.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал это решение Вашингтона "актом демонизации" культурного сотрудничества между странами По его словам, Пекин сохраняет за собой право на ответные действия.

"Я бы хотел особо отметить, что действия Соединенных Штатов в отношении Институтов Конфуция в США являются актом демонизации и стигматизации функционирующей китайско-американской программы сотрудничества. Мы выражаем свое сожаление и выступаем против этого", - заявил дипломат.

"Мы призываем Соединенные Штаты отбросить мышление Холодной войны, исправить ошибки, прекратить политизацию образовательных проектов, вмешательство в нормальный процесс гуманитарных обменов и остановить подрыв китайско-американского взаимодоверия и сотрудничества. Мы также оставляем за собой право на ответные действия", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Чжао Лицзянь обратил внимание, что все Институты Конфуция в США в течение длительного времени работали "в соответствии с принципами взаимоуважения в целях достижения взаимной выгоды". "Институты Конфуция являются мостом, связывающим людей, которые изучают китайский язык и Китай по всему миру. Они также способствуют образовательным и культурным обменам с Китаем", - добавил дипломат.

В четверг Госдепартамент США распространил заявление госсекретаря Майкла Помпео, в соответствии с которым Соединенные Штаты объявляют действующие на территории страны Институты Конфуция, занимающиеся продвижением китайского языка и культуры, "иностранными миссиями КНР". Как отмечается в заявлении главы американской дипломатии, смысл присвоения Институтам Конфуция такого статуса заключается в том, чтобы дать американским работникам сферы образования и администрациям школ возможность принимать информированные решения в отношении правил функционирования этих центров.