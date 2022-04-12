Китай и россия хотят дестабилизировать военно-политическую обстановку в Европе

Позиция Китая по поводу войны России против Украины давно уже известна. Она отражена во всех китайских официальных заявлениях, начиная с конца февраля. Их позиция это – прагматичный нейтралитет с антиамериканской повесткой. Коротко говоря, Китай поддержит, хоть и завуалированно, все, что будет противоречить политике США. Со стороны может показаться, что Китай и Россия это союзники готовые идти плечом к плечу, однако война в Украине и западная изоляция России дает Китаю огромные возможности: рычаги экономического и финансового влияния на Россию, а в перспективе усиление влияния Пекина на РФ. Мощная Россия, побеждающая в войне, китайцам не нужна, им нужен послушный младший партнер, на которого можно взвалить часть антизападного фронта.

В конце прошлой недели было замечено шесть грузовых самолетов Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая Y-20, пролетающих над территорией Сербии. Китайские грузовые самолеты с военными опознавательными знаками были замечены в белградском аэропорту имени Николы Тесла. Хотя министерство обороны Сербии не ответило на вопрос СМИ о факте поставок, некоторые эксперты полагают, что есть все основания говорить о тайном договоре между сторонами, а, как известно Сербия – давняя союзница России.

Позже выяснилось, что Пекин в тайне поставил Белграду новейшее оружие — зенитно-ракетные комплексы HQ-22. Кроме того, китайские самолеты пересекли воздушное пространство как минимум двух стран-членов НАТО, Турции и Болгарии, что расценивается, как демонстрация растущего глобального влияния Китая.

На фоне провала так называемой «спецоперации» России в Украине, Пекин, по просьбе Москвы, вооружает Белград для эскалации конфликта и в других регионах, чтобы таким образом ослабить Европу и минимизировать помощь Украине. Не исключено, что вооружение Сербии Россией и Китаем может подтолкнуть балканскую страну к новой войне, особенно против ее бывшей провинции Косово, провозгласившей независимость в 2008 году.

Чтобы избежать раскола на Западе, НАТО и Евросоюзу следует усилить вооружение Киева и обратить внимания на страны, отказывающиеся предоставлять помощь Украине, которая на сегодняшний день является бастионом европейской безопасности и избегают введения антироссийских санкций. Пекин предпочитает играть в темную, поэтому, как только будет подавлена агрессия РФ в Украине, Китай отложит свои планы по переделу мирового влияния.