Киев: задержанный сотрудник ГРУ РФ арестован

07:20 10 Июль Киев, Украина

По сообщению Генеральной прокуратуры Украины, задержанного в Киеве внештатного сотрудника ГРУ РФ отправили в СИЗО. Ему сообщено о подозрении по статье об участии в создании террористической группы или организации.

Шевченковский райсуд Киева взял под стражу на 60 суток без возможности внесения залога гражданина Украины, причастного к созданию "разведывательного управления" террористической организации ДНР.

Накануне ему было сообщено о подозрении по статье об участии в создании террористической группы или организации (ч.1 ст. 258-3 УК).

По данным следствия, гражданин, который был задержан в Киеве, принимал активное участие в создании "разведывательного управления ДНР" и выполнял задания спецслужб страны-оккупанта. В частности, задержанный руководил агентурной сетью, которая по его приказу должна была совершить ряд терактов и диверсий на подконтрольной Украине территории, сообщили в прокуратуре.

Восьмого июля 2020 года в Киеве был задержан внештатный сотрудник Главного разведывательного управления РФ, который принимал активное участие в создании "разведывательного управления ДНР". По данным спецслужбы, "гражданин К." в течение 2014-2020 годов выполнял функции одного из "кураторов" главарей террористической организации ДНР.