Киев направил иск против РФ в Международный суд ООН

Президент Зеленский сообщил о том, что Украина обратилась с иском в Международный суд против Российской Федерации.
Отмечается, что Киев требует провести слушания по делу уже на следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил иск против России в Международный суд ООН и требует провести слушания по делу уже на следующей неделе.
"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - написал Зеленский в воскресенье в Twitter.
Отмечается, что Киев требует провести слушания по делу уже на следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил иск против России в Международный суд ООН и требует провести слушания по делу уже на следующей неделе.
"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - написал Зеленский в воскресенье в Twitter.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии