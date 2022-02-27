Киев направил иск против РФ в Международный суд ООН

13:41 27 Февраль Киев, Украина

Президент Зеленский сообщил о том, что Украина обратилась с иском в Международный суд против Российской Федерации.

Отмечается, что Киев требует провести слушания по делу уже на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил иск против России в Международный суд ООН и требует провести слушания по делу уже на следующей неделе.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - написал Зеленский в воскресенье в Twitter.