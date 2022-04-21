04:47 24 ноября Киев, Украина

“ русского мира ” вышли на новый уровень. Теперь для того, чтобы ему верил не только народ РФ, но и люди из других стран, создаются инфосервисы типа News Front, где все мировые события, в которых Россия видит свой интерес, освещаются в триколоре. Внешняя политика России давно перешла все границы. Планы Путина по внедрениюрусского миравышли на новый уровень. Теперь для того, чтобы ему верил не только народ РФ, но и люди из других стран, создаются инфосервисы типа News Front, где все мировые события, в которых Россия видит свой интерес, освещаются в триколоре.

“ русский мир ” невыносимым прозападным людям, которые хотят жить в демократических и либеральных странах со свободой слова. Также там затрагивают и внутреннюю политику, где говориться, как хорошо идут дела в стране. Так, медиасервис News Front является организацией, подконтрольной Кремлю. На этом сайте рассказывают о достижениях России в Украине, Беларуси, Ближнем Востоке. О том, как российские миротворцы защищают и несутневыносимым прозападным людям, которые хотят жить в демократических и либеральных странах со свободой слова. Также там затрагивают и внутреннюю политику, где говориться, как хорошо идут дела в стране.





Одной из главных новостей стало изобретение вакцины против COVID-19. На сайте утверждают, что уже более 20 стран готовы приобретать вакцину для успешной борьбы против коронавируса. Однако, как сообщает BBC, третьей фазы испытаний еще не было проведено. Более того, Путин отправил огромную партию вакцин в Венесуэлу. Николас Мадуро подчеркнул, что вакцинируется сам вместе со своими детьми, однако до сих пор этого не сделал. Вакцину в Венесуэле раздают бесплатно, хотя в России были выделены огромные деньги частных коммерческих компаний на ее приобретение. Видимо, венесуэльцы и будут теми хомячками, на ком пройдет третья фаза клинических испытаний. О нарушении прав человека Путин не слышал.

Подобными новостями пестрит сайт News Front. Особого внимания на медиасервисе заслуживают страны Ближнего Востока. Там говорится о том, как россияне помогают местному населению, спасают сирийцев от бандформирований. На самом же деле все происходит наоборот. Присутствие российских “ миротворцев ” так же, как и в оккупированном востоке Украины, ничем хорошим для местного населения не сулит.



Хакерская группа злоумышленников “ Clash Hackers ” , совершило кибератаку на News Front для того, чтобы осудить действия медиасервиса. Они обвинили всех, кто работает с этим агентством во лжи и осудили действия России на Ближнем Востоке, написали, что не допустят убийство арабов где бы то ни было и продолжат атаки на подобные российские сайты с пропагандой и сфальсифицированными новостями. Также хакеры выложили данные всех работников News Front.