Кибератака на «News-Front»

16 октября на подконтрольный российской власти медиапортал «News-Front» была совершена кибератака. Руководитель этого информационного агентства Константин Кнырик отметил: «Все было: и блокировки, и DDOS, и попытки взлома, но целенаправленная хакерская атака впервые!»
На сайте хакеры, назвавшие себя «Clash Hackers», оставили «послание», назвав причиной атаки – «вмешательство правительства РФ в дела Ближнего Востока».
На сайте хакеры, назвавшие себя «Clash Hackers», оставили «послание», назвав причиной атаки – «вмешательство правительства РФ в дела Ближнего Востока».
Известно, что доступный на 9 языках сайт «News-Front», финансируемый ФСБ РФ и распространяющий по указанию Кремля дезинформационную и пропагандистскую информацию в западных странах, был удален с платформ «Facebook», «Twitter» и «YouTube», которые активно борются с фейковой информацией и фальшивыми аккаунтами.
Работа сайта восстановлена… «News-Front» продолжает распространять фейковую и деструктивную информацию… Причины атаки были понятны изначально… Хакеры не найдены…
Судя по всему, это очередная демонстрация наличия межведомственного конфликта между ФСБ и ГРУ.
Судя по всему, это очередная демонстрация наличия межведомственного конфликта между ФСБ и ГРУ.
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