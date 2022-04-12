Кибератака на «News-Front»

18:38 16 ноября Киев, Украина

октября на подконтрольный российской власти медиапортал «News-Front» была совершена кибератака. Руководитель этого информационного агентства Константин Кнырик отметил: « Все было: и блокировки, и DDOS, и попытки взлома, но целенаправленная

На сайте хакеры, назвавшие себя «Clash Hackers» , оставили «послание», назвав причиной атаки – «вмешательство правительства РФ в дела Ближнего Востока». 16подконтрольный российской власти медиапорталбыла совершена кибератака. Руководитель этого информационного агентства Константин Кнырик отметил: «было: и блокировки, и DDOS, и попытки взлома, но целенаправленная хакерская атака впервые!»На сайте хакеры, назвавшие себя, оставили «послание», назвав причиной атаки – «вмешательство правительства РФ в дела Ближнего Востока».

Известно, что доступный на 9 языках сайт «News-Front» , финансируемый ФСБ РФ и распространяющий по указанию Кремля дезинформационную и пропагандистскую информацию в западных странах, был удален с платформ «Facebook» , «Twitter» и «YouTube» , которые активно борются с фейковой информацией и фальшивыми аккаунтами.