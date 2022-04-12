Капитуляция Армении – профит для РФ

18:07 16 ноября Киев, Украина

Объявление Арменией капитуляции в карабахском конфликте стало неожиданностью как для большинства азербайджанцев, которые планировали до 2021 года вернуть в состав республики свои территории, так и для армян, у которых, по всей вероятности, назревает масштабный политический кризис.

Эксперты, которые пристально следили за конфликтом в Нагорном Карабахе, прогнозировали разные сценарии развития ситуации, но все были едины во мнении, что РФ будет добиваться введения своих войск на территорию Нагорного Карабаха под любым «законным» предлогом.

Несколько недель российские СМИ распространяли фейковую информацию о турецких спецназовцах и сирийских наёмниках, об атаках азербайджанской армии на гражданскую инфраструктуру, церкви, российских пограничников, но ключевую роль все же сыграло уничтожение российского вертолёта Ми-24 на границе Нахичеванской автономии и Армении, что вполне могло стать поводом для полномасштабного вмешательства РФ в конфликт.

Таким образом, конфликт «заморожен», Азербайджан с наименьшими потерями освободил треть Нагорного Карабаха и продемонстрировал эффективность своей армии, а РФ реализовала спланированную операцию по введению своих «миротворцев» и переброске «гуманитарной» помощи в Нагорный Карабах.

Контроль за развёртыванием российского контингента в Нагорном Карабахе, основу которого составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа России, доверен генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову, являющемуся участником двух чеченских войн, операции по ликвидации штаба Масхадова, военным советником в Сирии, а также представителем РФ в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе.

Российские «миротворцы» уже взяли под контроль Лачинский коридор — путь, который связывает Карабах с Арменией, продемонстрировавшей неспособность воевать не только на поле боевых действий, но и на политической арене.

Таким образом, Азербайджан – победитель, продемонстрировавший беспомощность противника и не допустивший полномасштабного затянувшегося кровопролития. Несмотря на введение российских «миротворцев», РФ, раздираемая внутренним социально-экономическим и политическим кризисом, подпитываемым стрессом из-за пандемии COVID-19, потерпит поражение и на этом фронте, в очередной раз продемонстрировав мировому сообществу свои реальные геополитические цели и пути их достижения.