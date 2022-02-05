Какое финансирование регионов заложили в проект госбюджета-2021

21:20 22 Сентябрь Киев, Украина

Проект госбюджета-2021 еще может быть скорректирован, до того как его примут в первом чтении, депутаты должны подать свои предложения, соответственно и цифры могут измениться.

Пока мы предлагаем посмотреть, сколько средств предусмотрели на финансирование регионов.



В проекте госбюджета предусмотрено два вида дотаций: базовая и реверсная. Базовая дотация перечисляется из государственного бюджета в местные, ее основной источник – общегосударственные налоги и сборы. В следующем году регионам планируют выделить 15,7 млрд грн базовых дотаций. Больше всего средств могут получить Закарпатская и Ивано-Франковская области – 272,6 млн и 258,3 млн грн соответственно. Местные, районные, сельские бюджеты и бюджеты объединенных территориальных общин этих областей получат больше миллиарда гривен.



Меньше всего средств заложили для Николаевской области – 2,4 млн. По сравнению с текущим годом планируют сократить также финансирование Винницкой, Львовской, Харьковской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областей.





В проекте бюджета также заложена реверсная дотация – ее перечисляют из местных бюджетов в госбюджет для горизонтального выравнивания налогового потенциала регионов. Такой вид дотаций заложен в бюджете-2021 на уровне 10,4 млрд грн.

В проекте госбюджета не предусмотрена медицинская субвенция местным бюджетам, она отменена в рамках медицинской реформы (ее заменит другая программа). Субвенция на образование заложена в размере 102,5 млрд грн. В частности, городской бюджет Киева получит 5,5 млрд. В целом, по сравнению с этим годом финансирование образование вырастет во всех регионах в среднем на 20-30%.

Кроме того, в проекте бюджета на 2021 год предусмотрели 8 млрд 598,7 млн грн дополнительных дотаций (+3,2% в сравнении с текущим годом) и 34 млрд 914 млн грн дополнительных субвенций (-12,2%).