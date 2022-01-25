Какие методы гибридной войны Путин обкатал в Украине

07:59 13 Сентябрь Киев, Украина

С 2007 года Люк Хардинг был московским корреспондентом газеты The Guardian. По результатам работы в России Хардинг написал книгу Mafia State, в которой охарактеризовал Россию как мафиозное государство, а руководство страны – как движимое двумя взаимоисключающими мотивами, национализмом и жаждой личного обогащения.

Хардингу был отказано во въезде в Россию 8 февраля 2011 года. Отказ во въезде Хардингу стал первым случаем высылки западного журналиста в постсоветской истории России.

В cвоем интервью украинской журналистке Люк Хардинг рассказал о методах гибридной войны, которые Россия обкатала в Украине и теперь применяет по всему миру.

– С одной стороны, мы имеем военную агрессию в чистом виде, а с другой – такое изощренное оружие, как таргетированное воздействие в социальных сетях. То есть в одной руке у них и танки, и тяжелые вооружения, и живая сила, которые формально хоть и не являются подразделениями российской армии, но, тем не менее, четко и неразрывно связаны с российскими военными структурами. А в другой руке у них молодые циничные люди, работающие на бот-фабриках, чья задача – строчить антиукраинские месседжи и распространять антиукраинские фейки. Это одна из форм диверсии против Украины и часть настоящей, физической войны за территорию.

Мы видели, как в результате аннексии 2014 года у Украины силой отняли часть территории. Но ведется также скрытая война за умы – предпринимается попытка создать в головах людей некую параллельную реальность и приживить там нарративы, не имеющие ничего общего с правдой.

Такие методы ведения войны доведены Кремлем почти до совершенства, и особенно это касается Украины.

Подобный инструментарий обкатывается и на Западе, и мне кажется, многие увидели и стали осознавать масштабы этой проблемы только начиная с 2016 года, когда массированные атаки кремлевских ботоферм оказали значительное влияние на умы американских избирателей. У троллей и их кукловодов получилось дискредитировать Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу взобраться в президентское кресло.

Путин сам не разжигает огонь – он просто незаметно подкрадывается и подливает в него масло.