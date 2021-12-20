Как выполняет обещания кандидат в мэры Ирина Верещук

21:53 17 Июль Киев, Украина

Фракция "Слуга народа" утевердила кандидатуру Ирины Верещук для участия в выборах киевского городского головы Верещук уже бросила вызов действующему мэру Виталию Кличко, пригласив его на дебаты. Мы изучили карьеру Врещук и разобрались, какие обещания она давала и как их выполняет.





За время каденции в качестве народного депутата Верещук дала 128 обещаний, включая предвыборные программные, из которых выполнила 15 (12%), провалила – 4 и еще 109 должна реализовать.



Что касается 15 выполненных обещаний, Верещук преимущественно выполняла озвученные намерения поддержать тот или иной законопроект. Так, нардеп, как и обещала, проголосовала за «антиколомойский законопроект» о регулировании банковской деятельности.



Ирина Верещук есть опыт управления городом, потому что с 2010 по 2015 годы она была мэром Равы-Русской. Сейчас нардеп является членом депутатской фракции «Слуга народа» и возглавляет подкомитет по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.За время каденции в качестве народного депутата Верещук дала 128 обещаний, включая предвыборные программные, из которых выполнила 15 (12%), провалила – 4 и еще 109 должна реализовать.Что касается 15 выполненных обещаний, Верещук преимущественно выполняла озвученные намерения поддержать тот или иной законопроект. Так, нардеп, как и обещала, проголосовала за «антиколомойский законопроект» о регулировании банковской деятельности.

Также Верещук выполнила обещания поддержать изменения в госбюджет, направленные на борьбу с коронавирусом, проголосовать за пролонгацию закона о статусе Донбасса и законопроект о статусе ветеранов, а также голосовала за правку к законопроекту №2116, которая предусматривает перевод следователей по «делам Майдана» в ГБР. Изображение большого размера (откроется в новом окне) Относительно четырех проваленных обещаний, Верещук не выполнила программное обязательство «Слуги народа» ввести выборы по пропорциональной системе с открытыми списками. Обновленный Избирательный кодекс был принят еще Верховной радой VIII созыва 11 июля 2019 года, однако его не подписал президент Петр Порошенко. Относительно четырех проваленных обещаний, Верещук не выполнила программное обязательство «Слуги народа» ввести выборы по пропорциональной системе с открытыми списками. Обновленный Избирательный кодекс был принят еще Верховной радой VIII созыва 11 июля 2019 года, однако его не подписал президент Петр Порошенко.



Депутаты IХ созыва окончательно приняли Избирательный кодекс 19 декабря 2019 года с учтенными предложениями президента Владимира Зеленского.



Этот Избирательный кодекс как раз предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах.



Кроме того, новый Избирательный кодекс ликвидирует мажоритарку, которую связывают с многочисленными фактами подкупа избирателей и использованием административного ресурса, и позволяет избирателям влиять на то, кто от партий пройдет в Раду.



Несмотря на то, что монобольшинство поддержало этот документ, Верещук не голосовала, потому и провалила обещание.





Не выполнила нардеп еще одно программное обещание – перезагрузить Высшую квалификационную комиссию судей. Хотя парламент 16 октября 2019 года принял во втором чтении и в целом проект закона о деятельности органов судейского управления (№1008), Верещук не поддержала эту законодательную инициативу. Провалила нардеп обещание поддержать законопроект о лишении депутатов финансового обеспечения, права на выплаты в случае пропуска трети пленарных заседаний и половины заседаний комитетов. Провалила нардеп обещание поддержать законопроект о лишении депутатов финансового обеспечения, права на выплаты в случае пропуска трети пленарных заседаний и половины заседаний комитетов.

«Изменения нужны, и я буду за них голосовать», – заявила Верещук журналистам, а узнав, что речь идет о законопроекте авторства Фролова, еще раз подтвердила свое намерение, но так этого и не сделала.

5 ноября 2019 года Верещук на одном из эфиров заверила, что не будет ставить свою подпись за отставку тогдашнего генпрокурора Руслана Рябошапки, но через 4 месяца передумала и все-таки подписала документ.





Нардепу еще предстоит выполнить 85% обещаний, среди которых заверения, что Рада не будет принимать кодексы, которые уменьшают права трудоспособных и не трудоспособных граждан. «Этому будет предшествовать дискуссия, даже если мы будем вносить проект изменений относительно Кодекса законов Украины о труде, обязательно мы будем обсуждать это со стейкхолдерами, с этими заинтересованными лицами, группами, особенно с профсоюзами... Мы обещаем всем гражданам, что не будут приняты никакие новые кодексы, или хотя бы то, что уменьшает права граждан трудоспособных и нетрудоспособных. Это очень важно, потому что нас сразу будут не только бить, а очень сильно бить, и мы это прекрасно понимаем», – сказала Ирина Верещук.

Среди прочего также депутат обещала инициировать создание ВСК по поводу хищений в «Укроборонпроме», голосовать против повышения зарплат для народных депутатов, не голосовать за законопроект о медиа, инициировать законодательные изменения, которые сделают ЦИК аполитичным органом.