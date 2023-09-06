08:13 12 августа Киев, Украина

В России разрабатываются и принимаются инициативы по возвращению в “нормальную жизнь” вернувшихся с войны военных. Их должны привлекать на испытывающие дефицит кадров работы, общение с детьми и социально-политическую жизнь. Этот взрывной коктейль не сулит агрессору ничего хорошего в ближайшем будущем, считают эксперты.

Заключенные и вернувшиеся с фронта военные занимают все более значимое место в различных сферах российского общества. Путинисты жалуются на нехватку квалифицированных кадров, отмечая, что экономика достигла нового 27-летнего минимума по этому показателю. Наибольшая доля предприятий, испытывающих нехватку рабочей силы, приходится на легкую промышленность - более 70%, машиностроение – 42%, химическую промышленность – 32% и производство продуктов питания – 22%.

Для решения этой проблемы некоторые наблюдатели предлагают использовать труд заключенных. По сообщениям Telegram-каналов, близких к Администрации президента РФ, крупнейший интернет-ритейлер страны объявил о планах трудоустроить более 500 осужденных к легким наказаниям до конца 2023 года. Было даже предложено привлечь осужденных специалистов по информационным технологиям к удаленной работе в коммерческих компаниях.

«Впрочем, перспектива сделать заключенных главной опорой “мобилизационной экономики” повторяющей практики ГУЛАГа, — не самое, скажем так, “экзотическое” предложение российских чиновников. По их мнению, “ветераны войны”, вернувшиеся с фронта, должны занять ведущую роль не только в экономике, но и в социальной и политической сферах.

Путин лично заявил, что внутри страны должны быть созданы условия для участия оккупантов в общественной деятельности. Путинисты Госдумы пошли еще дальше и предложили привлечь к патриотическому воспитанию школьников вернувшихся с войны солдат», — пишут эксперты.

Один из депутатов, генерал-полковник Владимир Шаманов, вошедший в наблюдательный совет государственного фонда «Защитники Отечества», заявил, что «одной из задач фонда является разработка программы интеграции ветеранов в систему патриотического воспитания, для и детей, и молодежи».

Фонд «Защитники Отечества» развил широкий спектр деятельности. С 1 июня начали работать ее отделения по всей стране, а в конце июля в Москве прошел первый форум, собравший 150 ветеранов со всей России. Организация начала привлекать их ко встречам со школьниками. При этом Шамонов сообщил, что намерен организовать на регулярной основе “уроки мужества” в рамках проекта «Дозор героев», а два военнослужащих, представленные как “современные герои”, уже выступили с презентациями перед детьми. «Среди ветеранов немало заключенных, ушедших на фронт в обмен на снятие судимости. Среди них осужденные за убийства, грабежи, незаконный оборот наркотиков, изнасилования (в том числе несовершеннолетних) и другие тяжкие преступления», — заявляют эксперты.

По словам адвоката Фонда защиты прав заключенных Яны Гельмель, ей известны случаи вербовки вагнеровцами заключенных, осужденных за неоднократные случаи сексуального насилия над детьми. Есть также пример осужденного за изнасилование и убийство.

Даже пропагандисты признают, что возвращающиеся с войны часто страдают посттравматическим стрессовым расстройством и нуждаются в реабилитации.

Российский журналист Соловьев и его обычная группа “экспертов” призвали к возвращению обязательной базовой военной подготовки в школах без разрешения родителей. Они считают, что преподавать эти курсы должны ветераны, а всех, кто против этого обучения, нужно отправлять на фронт или в тюрьму.

«На самом деле такая программа означает доверить детей людям, привыкшим к убийствам и искалеченным войной. Вместо того чтобы социализироваться на таких уроках, их будут искусственно погружать в имитацию войны, только уже вместе с детьми», — считают политологи.

Помимо образования, вчерашние оккупанты активно занимаются и российской политикой. С января 2023 года участились заявления и публикации о предстоящем массовом участии вернувшихся с войны россиян в региональных и местных выборах. По сообщениям пропагандистских СМИ, Администрация президента и партия «Единая Россия» рассматривают возможность привлечения военнослужащих и волонтеров к своим избирательным кампаниям в Госдумы.

В ответ некоторые эксперты отметили, что потенциальные кандидаты из “героев войны” не соответствуют ни одному требованию предстоящих выборов и появляются лишь как издержка к текущей внутриполитической ситуации. «Вероятно, 90-е вскоре покажутся “цветочками” для россиян», - пишут они.