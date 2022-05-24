Как свергнуть царя: вопрос, который интересует многих

11:12 19 декабря Киев, Украина





После удачно завоеванной Южной Осетии, Путин понял, что необходимо продолжать. В 2008 году пропаганда сработала идеально. Все страны СНГ поверили в агрессивных грузинов, которые обижали русских. Никаких последствий кроме критики со стороны западных стран не последовало и Путин решил продолжить. Этим вопросом задаются многие. Если в начале правления Путина причиной было президентское кресло, то теперь желающие находятся за пределами страны. Слишком многим, за последние годы, он успел перейти дорогу и зарекомендовать себя как отпетый анархист.После удачно завоеванной Южной Осетии, Путин понял, что необходимо продолжать. В 2008 году пропаганда сработала идеально. Все страны СНГ поверили в агрессивных грузинов, которые обижали русских. Никаких последствий кроме критики со стороны западных стран не последовало и Путин решил продолжить.

Основной целью для Кремля является Украина. На одной из встреч, еще с Джорджем Бушем, Путин сказал: “Джордж, ты же понимаешь, что Украина это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий – Восточная Европа, а часть, при чем значительная – подарена нами”.





2018 год – переизбрание Путин на очередной срок. Далее отравление Скрипалей, Навального, смена конституции. Огромные дотации Крыму. Все это не могло не отразиться на репутации президента. Не только простые люди но и большая часть парламента начала сомневаться в необходимости этого человека для России. После 2014 года, Россия была наказана в виде введения санкций. Анексия Крыма, оккупация востока Украины, отрицание присутствия. Теперь мир понял, что события в Грузии прошли не так как нам показывали по российским каналам. Теперь слову Кремля перестали верить.2018 год – переизбрание Путин на очередной срок. Далее отравление Скрипалей, Навального, смена конституции. Огромные дотации Крыму. Все это не могло не отразиться на репутации президента. Не только простые люди но и большая часть парламента начала сомневаться в необходимости этого человека для России.

Упущение Беларуси из поля контроля. Никто так и не понял, как Путин позволил Лукашенко так вальяжно себя вести, после столь крупных и продолжительных инвестиций в эту страну. Как известно – российская помощь не бывает бесплатной. Только ситуация с выборами смогла поставить усача на место.



Реакция на слабость в отношении Лукашенко не заставила себя долго ждать. Союзный Киргизстан решил воспользоваться ситуацией и сменить пророссийское правительство. И хоть в этой стране достаточно часто происходит смена власти, на этот раз новое правительство планирует минимизировать торговлю с Россией и перейти на более тесные отношения с Китаем.

Рука Кремля слишком сильно растянулась и хватка ослабла. С каждым днем Путин теряет рейтинг в к началу 2024 года он вполне может оказаться ниже 20%. Свержение царя произойдет естественным образом. В Кремле начинают говорит о том, что Путин сам себе яму роет не отдавай отчет о происходящем. Испорченные отношения с мировыми корпорациями отвернут от него значительную часть олигархов, а банальная нехватка ресурсов для существования – народ. Осталось дождаться следующих выборов в президенты РФ.