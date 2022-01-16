Как россиянам живется в России

13:54 06 Сентябрь Киев, Украина

По данным Кремля, Россия является одной из самых лучших для жизни стран в мире. Однако с этим несогласен российский народ. Как можно видеть, в относительном достатке живут лишь в нескольких городах из 1117 городов в России.

Так как же так происходит, что всему миру и россиянам, в частности, с голубых экранов говорят одно, а на самом деле происходит все в точности да наоборот?