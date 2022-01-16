Как россиянам живется в России

По данным Кремля, Россия является одной из самых лучших для жизни стран в мире. Однако с этим несогласен российский народ. Как можно видеть, в относительном достатке живут лишь в нескольких городах из 1117 городов в России.
Так как же так происходит, что всему миру и россиянам, в частности, с голубых экранов говорят одно, а на самом деле происходит все в точности да наоборот?
Как известно, в России власть принадлежит олигархам. Тем приспешникам Путина, кто владеет 99% всех богатств в стране. Они и говорят правительству, какой закон необходимо принять, что их бизнес шел вверх и как можно менее облагался налогом. В свою очередь, правительство, в том числе и Путин, получают значительную часть дохода от заработка олигархов. Такой симбиоз продолжает работать достаточно давно. И в который раз повышает налоги, тем самым отращивая себе очередной подбородок.
Конечно, равномерное и своевременное распиливание бюджета не могло не привести к тому, что уровень достатка упадет настолько низко, что люди начнут выходить на улицы.
Однако Путин утверждает, что в стране все очень хорошо. Аргументируя это тем, что в соседних странах ситуация обстоит значительно хуже. К примеру, в Беларуси никак не могут выбрать президента, в Украине гражданская война, между Арменией и Азербайджаном раздел территории, в Приднестровье всплеск сепаратизма, а в Афганистане все так же продолжается война с Америкой.
Однако Кремль не уточняет, что Лукашенко выбрал сам Путин и приказал Дерипаска и Пригожину осуществить государственный переворот. В Украине не гражданская война, а вторжение российской армии и, кроме России, никто это не отрицает. Конфликт между Арменией и Азербайджаном был спровоцирован наемниками из ЧВК Вагнера. Всплеск сепаратизма в Приднестровье, так и не признанной за 29 лет народной республикой Молдовы, вызванный условиями проживания, в которые вогнала Россия часть молдавского народа. Что уж тут говорить про Афганистан, с которым просоветская Россия вела войну 10 лет, а сейчас снабжает оружием и поддерживает тесную связь с лидерами Талибана. Иногда, из тайных источников журналистов, доходит информация о приказах, от самого Путин, об уничтожении той или иной американской группы войск, за что Талибан получает «бонусы».
Теперь становится ясно, что Кремль целенаправленно дестабилизирует регионы вокруг себя, преследуя интересы Путина и олигархов. А так же указывая своему народу, как плохо живут люди в других странах, будто предупреждая между строк: «Будьте послушны, если не хотите жить так же».
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