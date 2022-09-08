Как Россия шантажирует ЕС с помощью газа

11:30 08 сентября Киев, Украина

Пресс-секретарь Путина Песков заявил: “Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует”. Фактически он признал, что все “поломки” и “ремонты” газопроводов и турбин, которые прежде были озвучены российской стороной - обман. На самом деле, это был шантаж России.

Скорее всего, причиной перехода к открытому шантажу стала передача Западом турбины от газопровода «Северного потока-1». В тот момент, оператор «Газпрома» в Германии ссылался на отсутствие детали, как на главную причину невозможности прокачки газа в Европейский Союз. Берлин передал турбину российской компании, чтобы поставки энергоресурса возобновились. Однако Россия вновь начала заявлять, что не может возобновить подачу газа в связи с “плановым ремонтом”.

Очевидно, что в Кремле добились своего, когда Запад дал им желаемое, под давлением скрытого шантажа. Теперь в России решили, что перед отопительным сезоном не имеет смысла скрывать своих истинных желаний, и открыто заявили о необходимости снятия санкций в обмен на возобновления подачи энергоресурса.

Это прямой вызов Западу. Стоит напомнить, что представители стран Европейского Союза четко выразили свою позицию относительно санкций и поддержки Украины. Однако, данная ситуация возвращает нас к 2014 году, когда также были введены ограничения на торговлю в сфере обороны. Тем не менее в ходе полномасштабного вторжения стало понятно, что некоторые страны Европейского Союза сами искали лазейки в санкциях, чтобы продавать комплектующие для российской военной техники.

Газовым шантажом Путин стремится повторить опыт 2014 года. Ему даже не требуется, чтобы Запад снял все ограничения. Достаточно некоторых пунктов, чтобы создать прецедент и развернуть усиленную информационную кампанию пропаганды с нарративом - “Запад слаб. Они сами ищут обходные пути своих же ограничений. Мы побеждаем”.

Для Европейского Союза это будет равносильно поражению. Именно поэтому европейские лидеры сейчас во весь голос заявляют, что не пойдут на подобную сделку с Кремлем ни при каких условиях. К слову, уже сейчас можно наблюдать за тем, как любители российских денег, вроде Марин ле Пен организовывают протестные движения в странах ЕС.

Методы России известны. Шаги Путина можно прогнозировать наперед с большой вероятностью – шантаж, будь он энергетический, военный, ядерный. Остается надеяться, что Запад сдержит свое слово и не поддастся на Кремлевские провокации.