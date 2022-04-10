Как Россия использкет пропаганду в качестве оружия для гибридной войны

Эксперты заявили о том, что Россия мастерски владеет оружием пропаганды, которая непрестанно модернизировалась и усовершенствовалась, формируя мнение российских телезрителей.
Методы люой пропаганды строятся включают в себя нахождение внешних врагов, поддержка теорий заговора, доведение населения до жизни на прожиточный минимум, регулярная трансляция аморальных телепередач, насмешки над умными людьми, упрощение языка до примитивных слов, в совокупности с нецензурной речью, высмеивание и запугивание инакомыслящих.
Спустя несколько лет человек, подвергшийся такой обработке, будет верить всему тому, что ему расскажут средства массовой информации. Он, практически, теряет самоидентичность, способность критически мыслить и анализировать информацию. Фактически, он превращается в зомби.
Задачей зомби является заразить как можно больше окружающих его людей. Человек становится ретранслятором услышанной пропаганды. В тоже время, аргументировать свою точку зрения, привести доказательства им сказанного, он не сможет.
Как итог политической обработки россиян, Путин получил феноменальную поддержку (по крайней мере, как утверждают мировые СМИ, чьи корреспонденты проводили соцопросы среди населения страны-агрессора, в первые дни войны). Примечательно, что люди, подвергшиеся пропаганде не запонминают, выдаваемую им информацию.
2Если сложить все, в чем пропагандисты рашистов обвиняли Украину, то получится следующее “Украина одновременно пыталась напасть на Россию, Белоруссию, бомбила «ЛДНР», на ее территории действовали биолаборатории, где разрабатывалось разрабатывая при этом, химическое, ядерное и биологическое оружие, производила боевые наркотики”.
На самом деле, список можно было бы продолжать очень долго. Зомбированные рашисты верят в откровенный асбурд. Чтобы это понять, стоит сопоставить высказывания их пропагандистов за короткий промежуток времени. Тем не менее, “слепая вера или репрессии”, “трансляция ненависти”, “обнищание выдаваемое за богатство” превращает страну агрессора в изолированную, антиутопичную “Океанию” из книги Джорджа Оурэлла «1984» и разделяет рашистов на “пролов” – население, которое власть не считает за людей, способное свергнуть правительство, но слишком занятое собственным выживанием и не способное объединиться, и “партийцев” – существ способствующих работоспособности действующей власти, от учителей, до верхушки правительства», - пишут западные эксперты.
Методы люой пропаганды строятся включают в себя нахождение внешних врагов, поддержка теорий заговора, доведение населения до жизни на прожиточный минимум, регулярная трансляция аморальных телепередач, насмешки над умными людьми, упрощение языка до примитивных слов, в совокупности с нецензурной речью, высмеивание и запугивание инакомыслящих.
Спустя несколько лет человек, подвергшийся такой обработке, будет верить всему тому, что ему расскажут средства массовой информации. Он, практически, теряет самоидентичность, способность критически мыслить и анализировать информацию. Фактически, он превращается в зомби.
Задачей зомби является заразить как можно больше окружающих его людей. Человек становится ретранслятором услышанной пропаганды. В тоже время, аргументировать свою точку зрения, привести доказательства им сказанного, он не сможет.
Как итог политической обработки россиян, Путин получил феноменальную поддержку (по крайней мере, как утверждают мировые СМИ, чьи корреспонденты проводили соцопросы среди населения страны-агрессора, в первые дни войны). Примечательно, что люди, подвергшиеся пропаганде не запонминают, выдаваемую им информацию.
2Если сложить все, в чем пропагандисты рашистов обвиняли Украину, то получится следующее “Украина одновременно пыталась напасть на Россию, Белоруссию, бомбила «ЛДНР», на ее территории действовали биолаборатории, где разрабатывалось разрабатывая при этом, химическое, ядерное и биологическое оружие, производила боевые наркотики”.
На самом деле, список можно было бы продолжать очень долго. Зомбированные рашисты верят в откровенный асбурд. Чтобы это понять, стоит сопоставить высказывания их пропагандистов за короткий промежуток времени. Тем не менее, “слепая вера или репрессии”, “трансляция ненависти”, “обнищание выдаваемое за богатство” превращает страну агрессора в изолированную, антиутопичную “Океанию” из книги Джорджа Оурэлла «1984» и разделяет рашистов на “пролов” – население, которое власть не считает за людей, способное свергнуть правительство, но слишком занятое собственным выживанием и не способное объединиться, и “партийцев” – существ способствующих работоспособности действующей власти, от учителей, до верхушки правительства», - пишут западные эксперты.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии