Как Россия экономит воду в Крыму

20:52 30 июля Киев, Украина

Проблема водообеспечения Крыма лежит полностью на совести российских властей. Не удивительно, что, не находя решения, кремлевские “подпевалы” вещают с голубых экранов о вине Украины в нехватке воды на полуострове. Тем не менее недавно прошедшие дожди должны были ненадолго решить водный кризис, наполнив высыхающие крымские водохранилища. Но далеко не все они были наполнены и для того, чтобы хоть как-то сэкономить пресную воду в разгар туристического сезона, в Крыму используют “аварии водных магистралей”.

Россиян агитируют приезжать в Крым на отдых, хотя отлично понимают, что на полуострове по-прежнему не хватает пресной воды, бурение скважин и дождевая вода не смогут решить проблему.

Как следствие, те немногочисленные туристы, приезжающие в Крым, расходуют и без того ограниченные запасы воды, тем самым усугубляя будущее положение крымчан.

Пока что, кроме того, чтобы перекачивать воду из более заполненных водохранилищ в более пустые, оккупационные власти ничего действенного не придумали. Так, военные вернулись к Белогорскому водохранилищу, чтобы в “нужный” момент начать качать воду для нужд Симферополя.

В прошлом году пополняли запасы таким же образом, однако тогда воду брали из Тайганского водохранилища. В результате оно лишилось своего запаса воды, опустев до критического предела. На данный момент, количество воды в нем оценивается в 1,498 млн кубометров, что в процентном соотношении составляет всего около 10% от нормы.

В то же время, Белогорское водохранилище заполнено на 43,4% от проектного объема, что составляет 10,1 млн кубометров. При условии, что симферопольцы потребляют по 120 тыс. кубометров воды в день, то только на нужды этого города воды в водохранилище хватит всего на неполных 3 месяца. А если учесть, что искусственный водоем может питать Судак, Феодосию и Керчь, то запасов может не хватить и на месяц.

Видимо поэтому в Симферополе регулярно происходят аварии на сетях водоснабжения, что приводит к частому отключению воды. Так случилось и 19 июля. После объявления об аварии, в большинстве микрорайонов города ограничили подачу пресной воды. Ограничения также коснулись сел Заречное, Пионерское, Доброе, Кирпичное. Как долго будут проблемы с водообеспечением в данных районах, симферопольская администрация не сообщает.

Старая добрая байка коммунальщиков, чтобы отмывать деньги, работает теперь на “честное слово” оккупационных властей. Они, якобы, “решили проблему с водообеспечением на полуострове” бурением скважин, перекачкой воды из водохранилищ, сбором дождевой воды, но, вот незадача, случилась “авария”. Не исключено, что разрыв труб или выход из строя насосной станции действительно мог произойти, однако в разгар туристического сезона, во время пика солнечной активности, засухи, администрация города не в силах решить проблему в кратчайшие сроки. Все это очень подозрительно.