20:15 17 июня Киев, Украина

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину, потерял 33 150 российских военнослужащих погибли. «Если брать в расчет общепринятую статистику 1 к 3, то раненных бойцов (от легких до крайне тяжелых ранений) может насчитываться до 90 тыс», - сообщают военные эксперты. При этом, российская армия не достигла сколь значимых успехов за 4 месяца войны, не выйдя даже на административные границы Донецкой и Луганской областей. Сотни призывников и действующих военных отказываются ехать на верную смерть в Украину, несмотря на уголовное преследование. В отличие от “целей” Кремля по завоеванию соседнего государства, не стать “пушечным мясом” более практичная, понятная и достижимая цель.



Чем дольше продолжается война, тем чаще можно услышать о бойцах российской армии, которые не желают оставаться в Украине. С каждым днем украинская разведка сообщает о новых случаях дезертирства, отказах наступать, “самострелах”, саботаже в рядах противника.



«Такие случаи начали учащаться по вине командиров и высшего руководства. Во-первых, солдаты в действительности не понимают причины войны. Все, что им рассказывают политруки, пропагандисты и родственники с родины, оказывается неправдой в тот момент, когда военные приезжают в Украину и видят собственными глазами реальную картину происходящего. Во-вторых, многие попадают на войну под ложным предлогом. В первые дни наступления, пленные солдаты рассказывали, что ехали на учения и не знали, что им придется участвовать в реальных боях. Также есть свидетельства принудительного подписания контракта на военную службу, в том числе срочников. Однако хуже всего сказывается плохое обеспечение, недостаток продовольствия, обман с выплатами зарплат и компенсаций. Кроме того, тела погибших российских солдат, в большинстве случаев, командиры отказываются забирать с полей сражения», - рассказывают военные эксперты.





«Российское законодательство предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы для военнослужащих, отказывающихся от выполнения присяги. Дезертиры могут быть освобождены от уголовных обвинений, если они смогут доказать, что действовали под огромным давлением или имели личные проблемы, которые побудили их бежать. Военнослужащие также имеют право отклонять приказы, которые они считают незаконными», - рассказывают украинские адвокаты, пожелавшие сохранить свое имя в тайне.

В тоже время, пока что, солдат российской армии не судили за невыполнение приказов, их просто увольняли. Те, кто находился на фронте, в том числе офицеры, отказывались идти в наступление. Они писали рапорта на увольнение и отказывались выполнять приказ, так как считали его преступным. В результате, все они были отправлены обратно в Россию. Многие солдаты не хотят воевать и мечтают вернуться домой. В тоже время, командиры, замполиты угрожают тюрьмой и трибуналам тем, кто пишет рапорта на увольнение. Так как в России не введено военное положение, не объявлена официальная мобилизация, заявление на увольнение из Вооруженных сил, просьбы о переводе в другие части, отказ от участия в горячих точках является вполне законным. «Путин превратил Россию в тоталитарное государство и любой рапорт военнослужащего с отказом воевать, работники спецслужб стараются подвести под статью по делу о «дезертирстве» или «измене родине», - сообщается в украинских СМИ.«Российское законодательство предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы для военнослужащих, отказывающихся от выполнения присяги. Дезертиры могут быть освобождены от уголовных обвинений, если они смогут доказать, что действовали под огромным давлением или имели личные проблемы, которые побудили их бежать. Военнослужащие также имеют право отклонять приказы, которые они считают незаконными», - рассказывают украинские адвокаты, пожелавшие сохранить свое имя в тайне.В тоже время, пока что, солдат российской армии не судили за невыполнение приказов, их просто увольняли. Те, кто находился на фронте, в том числе офицеры, отказывались идти в наступление. Они писали рапорта на увольнение и отказывались выполнять приказ, так как считали его преступным. В результате, все они были отправлены обратно в Россию.

На данный момент в суде находится около 1000 дел по факту незаконного увольнения, лишения заработной платы, заслуг и льгот после написания отказных рапортов от участия в военных действиях в Украине. С точки зрения российского законодательства, такие “наказания” командиров являются противоправными, однако учитывая всю сложность ситуации, выиграть дело будет очень трудно. Тем не менее, в данном случае, речь идет уже о сохранении материальных благ, а не жизни.



На данный момент неизвестно, ни об одном случае тюремного заключения отказников. Как не странно, но в современной России, смелым по праву можно называть того, кто отказывается идти на войну, а не того, кто туда отправляется по “зову родины”.