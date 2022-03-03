Как российские чиновники и СМИ угрожали Украине

18:17 03 Март Киев, Украина

После вторжения в Украину в 2014 году, в Кремле не устают повторять о том, что российских войск в Донбассе все это время не было. Эти утверждения не единожды опровергались. При этом Россия регулярно угрожала “уничтожить Украину”, после чего делала вид, что российские и пророссийские силы никогда не делали подобных заявлений.

Российские чиновники, один за другим, сначала говорят одно, а после делают вид, что ничего подобного не говорили.

Так регулярно происходит с изречениями российских журналистов и политиков об угрозах Украине. “Россия, напомню, никогда, ни разу, нигде, ни публично, ни в закрытом режиме – никогда не угрожала украинскому народу” – заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

При этом в российских и пророссийских СМИ уже не первый год можно встретить публикации с заголовками: “Так Путин мог бы уничтожить Украину” («Газета.ru»), “России хватит полтора часа, чтобы уничтожить Украину как государство” («EAD»), “В Кремле сообщили о риске возобновления гражданской войны на Украине” («Известия»), “Байден уговаривает Россию вторгнуться на Украину, но не очень глубоко” («РИА Новости»).

Кроме заголовков новостных статей, нередко можно услышать угрозы в адрес Украины от российских телеведущих: “В случае войны, Украина будет побеждена за одни сутки”, “Утилизировать, если атакуют, несложно, у ДНР все пристреляно”, “Очевидно, что для украинцев широкомасштабная война, которую им готовит Запад, будет первой и последней и они останутся в окопах навечно”.

Вероятно, подобные высказывания Лавров не расценивает как угрозу, скорее как “исследования”, “предупреждения”, но не угрозу.