Как принимались поправки в Конституцию, или На чем держится власть Путина

18:50 26 Август Киев, Украина

Большой резонанс вызван принятыми поправками в Конституцию РФ 1 июля 2020 года. Однако, как уверяют эксперты, протесты и недовольства ни к чему не приведут. Этот план был разработан заранее, а именно с июля прошлого года, когда стало понятно, что даже самые преданные русские более не поддерживают путинский режим. Все, что остается Путину, усиливать тиранию, продолжать репрессии и силой удерживать захваченную им власть.

По наблюдению независимой организации журналистов, стало абсолютно понятно, что любой бойкот и митинг был заранее обречен. Они пришли к такому мнению, по способу проведения изначально незаконной компании по внедрению поправок в конституцию. Ведь голосование проходило в том числе и в абсолютно не предназначенных для этого местах: подъездах, квартирах, дворах, переулках и т. д.

По опросу россиян, 90% участников утверждали, что все уже решено, и их голос ничего не изменит. Не под запись, несколько сотрудников ЦИК сообщали, что им еще задолго до дня голосования была дана распорядка: 70% явка на участки, 70% голосов За.

Там, где явки не будет – бойкот, объявлять о высоком количестве онлайн голосующих. В тех местах, где большинство людей голосовало против, сотрудники ЦИК переписывали протоколы, ведь независимых наблюдателей и проверку запретили.

К сожалению, подобная практика не редкость. Все и так давно догадывались о схемах проведения выборов в России, а теперь это подтверждается словами людей-организаторов. Как становиться понятно, тирания Путина настолько сильна, что он может позволить себе в открытую демонстрировать фальсификацию выбора народа и не бояться отдачи.

Необходимо понимать, что Путин со своими приспешниками, на данный момент как загнанный в угол “зверь”. Он с каждым днем теряет свои и без того мизерные проценты поддержки населения.

Единственный способ удержать власть является запугивание народа и устранение силовыми методами политических оппонентов. Яркий тому пример – Алексей Навальный. Но применение силы со временем вызывает эффект привыкания. Поэтому его необходимо усиливать, чтобы метод действовал.

Если тирания продолжится, а она будет нарастать еще сильнее, то уже к осени, у Путина будет выбор – стрелять в мирных протестующих или уходить с поста президента. Так как он вкладывает немыслимое количество сил и энергии на удержание власти то уходить “царь” вряд ли намеривается. Также Кремль понимает всю опасность ситуации при открытии огня по мирным протестующим. Россия прекрасно помнит 2 революции начала ХХ века. Что же он предпримет? Поступит ли как Лукашенко или все же здравый смысл преобладает? Ждать осталось недолго.