Как предотвратили российскую диверсию в Донбассе

19:07 25 Январь Киев, Украина

Действия Российской Федерации на зарубежном направлении напоминают военные маневры на войне с открытым противостоянием. Убийство украинских солдат в Донбассе, убийство жителей ближневосточных стран, дестабилизация стран Запада и ухудшение отношений с ними, хакерские и диверсионные атаки. Недавно просочившаяся в прессу информация о будущих диверсиях против граждан Донбасса и последующие пропагандистские обвинительные нарративы в сторону Киева демонстрируют безразличие кремлевских властей к человеческим жизням.

23 декабря 2021 года, в СМИ попали документы об информационных операциях «Министерства информации Донбасса». В них четко были прописаны темы для пропагандистов, которые были или будут продвигаться, дезинформацию о ком или о чем запустят в тираж или уже запустили. Многие действия представленные в списке были постановочно отсняты или подделаны. Одним из таких действий является диверсия и реальная угроза экологической безопасности Донбасса. Речь идет о подконтрольной химической атаке в оккупированной Горловке на ПАТ «Концерн Стирол» - украинский завод минеральных удобрений.

На предприятие были доставлены и разгерметизированны емкости с аммиаком в большом количестве. По данным разведки Украины, то количество химического вещества доставленного в Горловку может хватить для начала экологической катастрофы и отравления местных жителей не только Горловки, но и соседних городов и сел. Такое событие пропагандисты Кремля могли окрестить “химической атакой против русского населения Донбасса”, обвинить во всем Киев и начать вторжения на Украину, чтобы “защитить своих граждан”.

Благодаря обнаруженной вовремя информации о необходимости подготовить соответствующие материалы для гибридной атаки против Украины, в Кремле приняли решение не осуществлять задуманное, так как никто не поверил бы, что диверсия была осуществлена именно украинской стороной.

Как видно, соответствующие материалы были созданы заранее, чтобы, как только стало бы известно о химическом заражение, а украинская сторона только начала бы проводить расследование, российские и пророссийские пропагандисты уже обвиняли бы украинские и западные спецслужбы в диверсионной атаке против жителей Донбасса.

Благодаря полученной информации о гибридных атаках Кремля, становится ясно, что Путин намеренно жертвует людьми, чтобы оправдать свое военное вмешательство на территории другой страны. А “защита русского населения” не более чем отговорка, которая служит призывом к российским атакам всевозможного характера – от публичных порицаний, до реальных военных атак.