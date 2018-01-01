Как пандемия коронавируса пополнила наш лексикон

17:45 29 октября Киев, Украина

Сегодня повсеместно используются слова, которые еще пол года назад, озадачили бы любого украинца. Чтобы быть "в теме" нового коронавирусного лексикона, мы подготовили словарь коронослов.



Дистант — это производное от "дистанционного обучения" или дистанционки. Дистант — домашняя форма обучения школьников и студентов под контролем педагога. При дистанционном обучении онлайн-уроки и контроль знаний под наблюдением преподавателя обязательны.



Думскроллинг — глагол "скролить" давно используется в нашей речи и переводится как "листать". Английское слово doom переводится как "гибель". Под думскроллингом сегодня подразумевается зависимость человека от постоянного поиска и чтения негативных новостей о коронавирусе. Думскроллинг сегодня считается психическим расстройством.



Застрянцы — люди, уехавшие на заработки за границу, которые из-за карантина не могут вовремя вернуться домой. Поэтому на обратном пути им будет грозить либо штраф по количеству просроченных дней визы, либо временная депортация.

ИнфОдемия — это распространение ложной информации о пандемии. Пик инфодемии пришелся на начало жесткого карантина, т. е. середину прошлой весны. Под инфодемию попадает распространение информации о "теории заговора", перепосты фейков о методах лечения и профилактики коронавируса, дезинформация о реальном положении вирусной ситуации и т. д.



Карантин-шейминг — это выражение образовалось благодаря слиянию двух слов "шейминг" от английского shame — "позор" и "карантин". Под карантин-шеймингом подразумевают публичную травлю человека за несоблюдение карантинных мер. Например, за отказ надеть маску в торговом центре или соблюдать требование социальной дистанции может начаться скандал с последующей дракой.





Ковид-диссиденты — последователи теории всемирного заговора. Ковид-диссиденты могут утверждать, что коронавируса не существует и его опасность надумана, а могут продвигать теорию о том, что вирус распространен спецслужбами ради тайных целей (переформатирования мировой экономической среды, для удаления неугодных режиму людей, для разрыва социальных связей, для удержания и контроля местонахождения населения планеты и т. д.).

Ковидиоты — это слово произошло в результате слияния слова "ковид" (названия инфекции Covid-19) и слова "идиот". Ковидиотами могут называть людей, которые либо преуменьшают опасность коронавируса, в результате чего пренебрегают масочным режимом и социальной дистанцией, либо, напротив, излишне паникуют, тоннами скупают гречку, туалетную бумагу и собираются уходить в бункеры.



Ковидник — так могут называть как отделение больницы для зараженных коронавирусом, так и самого больного. Существует феминитив этого слова — "ковидница", т. е. больная женского пола.



Коронафобия — патологический страх людей заразиться коронавирусом, который приводит к неадекватным поступкам тех, кто поддался панической атаке. История в Новых Санжарах — яркий пример коронафобии.



Корониалы — по аналогии с "миллениалами" так называют новое поколение детей. Но в остальном мнения расходятся. Одни называют "корониалами" детей, зачатых во время пандемии, другие — подростков, заставших пандемию на этапе своего взросления.



Короноваться — этот глагол происходит от сленгового названия вируса "корона". Под ним подразумевается — сдать тест на Covid-19.



Коронойя — слово образовано по аналогии с паранойей. Такое заболевание приписывают людям, которые шарахаются от чихающих и кашляющих, боятся здороваться за руку и литрами выливают на себя антисептик.

Локдаун — от английского lockdown, что означает — запрет на вход или выход в конкретные здания или территории. Запрет может быть связан с разными чрезвычайными ситуациями. Сегодня локдаун может быть повторно введен из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Масочный режим — посещение общественных мест обязательно в средствах индивидуальной защиты: медицинских масках, иногда — перчатках.



Напаниковать — сделать что-то в состоянии паники: например, закупиться гречкой, ухудшить себе настроение разговорами о пандемии или опрометчиво снять за городом дом, чтобы быть подальше от скопления людей.



Пандемия — сильная эпидемия, поражающая всю планету.



Самоизоляция — изначально это слово использовалось для определения двухнедельного режима для тех, кто контактировал с людьми, у которых подтвердился коронавирус, либо же с теми, кто вернулся из-за границы. В последующем на самоизоляции пребывали люди, которые относились к группе риска, например, пенсионеры.



Санитайзер — дезинфицирующее средство на спиртовой основе. Применяется в основном в качестве антисептика для рук.



Социальная дистанция — если до пандемии под социальной дистанцией подразумевалось сокращенное число контактов между людьми, то сегодня это вполне измеримое понятие длиною в 1,5 метра. Социальное дистанцирование используют как профилактическую меру в борьбе с распространением коронавируса.

Туториал — это слово появилось в обиходе благодаря дистанту. Под туториалом подразумевается подробное и доступное пошаговое объяснение урока или инструкция, которую дает педагог для выполнения того или иного задания.



Удаленка — работа офисных сотрудников из дома. Но это не фриланс. Все сотрудники компании по-прежнему остаются на фултайме, под присмотром руководителя через специальные программы.



Слова останутся, но не все и не надолго

По мнению филологов, появление новых слов в лексиконе общества при новых реалиях жизни — нормальное явление. Но не все появившиеся неологизмы останутся в нашем языке надолго.