Как не стать жертвой мошенников

11:25 14 Октябрь Киев, Украина





Проанализировав обращения, можно сделать вывод, что чаще всего За год в Нацбанк поступило около 200 обращений о мошенничестве от потребителей финансовых услуг. Кроме схем, связанных с платежными картами, существует ряд классических способов выманивания денег.Проанализировав обращения, можно сделать вывод, что чаще всего мошенники обманывают наименее защищенный слой населения — пожилых людей. Они, как правило, более доверчивы, поэтому становятся легкой добычей преступников. К сожалению, НБУ не может ловить за руку каждого мошенника и возвращать средства обманутым владельцам — это выходит за пределы полномочий учреждения. Сотрудники НБУ поделились самыми популярными преступными схемами.



«Вы выиграли 200 тыс. грн! Чтобы их получить, приобретите у нас книгу»



Человек получает большое красивое письмо со своим именем на конверте от компании, продающей книги. Внутри его ждут поздравления, цветной каталог с продукцией и сообщение о выигрыше в несколько тысяч гривен. Единственным условием их получения является приобретение книги. Для большей убедительности в письме могут быть указаны финансовые партнеры. Более того, изобретательные мошенники изготавливают пластиковые карты, которые невооруженным глазом сложно отличить от настоящей банковской карточки. Чтобы «активировать» карточку и получить свой выигрыш — конечно же надо что-то приобрести.



Если человек закажет товар, в следующем письме его будет ждать сообщение о еще большем призе и новый каталог с книгами. То есть потребитель попадает в замкнутый круг. Тратит средства на книжную продукцию сомнительного качества и ожидает выигрыш, который никогда не получит.



«Выигрыш почти у вас в кармане! Оплатите налог и наслаждайтесь легкими деньгами»



Схема, подобная предыдущей. Кроме бумажного письма, о «выигрыше» мошенники могут сообщить на электронный адрес, СМС-сообщением или звонком. Покупать ничего не нужно — нужно лишь оплатить налоги, пенсионный сбор, комиссию банка, комиссию посредника и тому подобное. Этот список может продолжаться многими пунктами, ведь, если человек платит первую сумму, то уже легче соглашается оплатить вторую, третью, пятую, десятую, пока не поймет, что попал в руки мошенников.



«Дарят» не только деньги, но и автомобили и квартиры. «Победителям» сообщают, что последние цифры их номера телефона или e-mail или домашний адрес стали счастливым билетом и принесли такой неожиданный выигрыш.



«Привет, дружище. Извини, что беспокою, но мне срочно нужны деньги. Пришли на карту 5 тыс. грн, завтра верну»



Мошенники взламывают личные страницы в социальных сетях и рассылают соответствующие сообщения френд-листу человека. Как правило, эти просьбы поступают рано утром или поздно вечером. Преступники специально выбирают такие часы, чтобы человек был расфокусирован и без лишних раздумий отправил указанную сумму.



Совет



Прежде чем отправлять деньги за книги, платить налоги за выигрыш и помогать «друзьям» — тщательно проверяйте информацию.



— Информацию о финансовых компаниях или банках, которые фигурируют как «партнеры акции» можно проверить на сайте Национального банка в Реестре финансовых компаний или справочнике банков.



— Также примите во внимание, что оплат за налогообложение выигрыша осуществляется всегда оператором акции. Победитель самостоятельно ничего не платит.



— Помните, что просьба о переводе денег (даже от близкого человека) может быть мошеннической схемой. Проверяйте подлинность сообщения — позвоните своему родственнику или другу.



Обо всех случаях мошенничества сообщайте в правоохранительные органы, чтобы предотвратить подобное в будущем.