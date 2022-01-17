Как Нафтогаз вернет себе 24 млрд грн долгов?

Компания Нафтогаз Украины обнародовала информаию о том, что Газсбыты, работающие под брендом Региональная газовая компания (РГК), с 1 августа перестали платить Нафтогазу за газ, полученный во время действия спецобязательств (ПСО).
«Из-за особенностей начисления платы за газ для нужд населения, газсбыты традиционно рассчитывались с Нафтогазом с отсрочкой примерно в месяц. Таким образом, после старта отопительного сезона долг газсбытов перед Нафтогазом растет с октября по декабрь, а с января по сентябрь — уменьшается, благодаря оплате газа за предыдущие месяцы», — объяснили в компании.
В Нафтогазе добавили, что аналогичная ситуация наблюдалась в течение отопительного сезона 2019/2020 года: долг всех газсбытов за полученный природный газ для нужд населения в октябре-декабре 2019 года увеличился на 5,88 млрд грн (25%) и достиг 28,9 млрд грн на конец декабря 2019 года. Несмотря на увеличение платежей в январе-июле 2020 года, долг газсбытов за природный газ для нужд населения вырос по сравнению с началом прошлого отопительного сезона на 1,116 млрд грн (из них 0,338 млрд грн — РГК). На конец августа долг составлял 24,1 млрд грн (из них 12,8 млрд грн — долг газсбытов РГК), заявили в Нафтогазе.
«За июль (последний месяц действия ПСО) газсбыты РГК получили от Нафтогаза природный газ для населения на 340 млн грн, однако в августе 2020 года перечислили лишь 700 тыс. грн. Нафтогаз с пониманием относится к трудностям контрагентов в условиях свободного рынка газа. Однако долги, накопленные в предыдущие периоды, могут усложнить процесс перехода. В частности, из-за непогашения долгов за газ, отпущенный во время действия режима ПСО, Нафтогаз вынужден начать подготовку судебных исков для принудительного взыскания долгов», — сообщили в компании.
Региональная газовая компания, которую связывают с олигархом Дмитрием Фирташем, в ответ заявила в пресс-релизе, что «никогда не имела газовых контрактов с Нафтогазом и не работает на рынке поставок газа».
«РГК не предоставляла прав на использование своего бренда ни одному поставщику газа», — говорится в пресс-релизе.
Напомним, что с 1 августа в Украине открылся рынок газа для населения. С этого дня Нафтогаз не обязан поставлять газ газсбытам, а они — населению. Домохозяйства теперь могут легко менять поставщиков. Кроме того, с 1 августа Кабмин не устанавливает наценку оптовых и розничных поставщиков. Продавать газ бытовым потребителям, которые по тем или иным причинам остались без поставщиков, будет ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины, которая победила в конкурсе на поставщика последней надежды. Быть ее клиентом можно не дольше 60 дней.
Что касается поставок газа для теплокоммунэнерго, то как минимум до 1 мая 2021 года эти компании по-прежнему будут получать его от Нафтогаза в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО).
«Из-за особенностей начисления платы за газ для нужд населения, газсбыты традиционно рассчитывались с Нафтогазом с отсрочкой примерно в месяц. Таким образом, после старта отопительного сезона долг газсбытов перед Нафтогазом растет с октября по декабрь, а с января по сентябрь — уменьшается, благодаря оплате газа за предыдущие месяцы», — объяснили в компании.
В Нафтогазе добавили, что аналогичная ситуация наблюдалась в течение отопительного сезона 2019/2020 года: долг всех газсбытов за полученный природный газ для нужд населения в октябре-декабре 2019 года увеличился на 5,88 млрд грн (25%) и достиг 28,9 млрд грн на конец декабря 2019 года. Несмотря на увеличение платежей в январе-июле 2020 года, долг газсбытов за природный газ для нужд населения вырос по сравнению с началом прошлого отопительного сезона на 1,116 млрд грн (из них 0,338 млрд грн — РГК). На конец августа долг составлял 24,1 млрд грн (из них 12,8 млрд грн — долг газсбытов РГК), заявили в Нафтогазе.
«За июль (последний месяц действия ПСО) газсбыты РГК получили от Нафтогаза природный газ для населения на 340 млн грн, однако в августе 2020 года перечислили лишь 700 тыс. грн. Нафтогаз с пониманием относится к трудностям контрагентов в условиях свободного рынка газа. Однако долги, накопленные в предыдущие периоды, могут усложнить процесс перехода. В частности, из-за непогашения долгов за газ, отпущенный во время действия режима ПСО, Нафтогаз вынужден начать подготовку судебных исков для принудительного взыскания долгов», — сообщили в компании.
Региональная газовая компания, которую связывают с олигархом Дмитрием Фирташем, в ответ заявила в пресс-релизе, что «никогда не имела газовых контрактов с Нафтогазом и не работает на рынке поставок газа».
«РГК не предоставляла прав на использование своего бренда ни одному поставщику газа», — говорится в пресс-релизе.
Напомним, что с 1 августа в Украине открылся рынок газа для населения. С этого дня Нафтогаз не обязан поставлять газ газсбытам, а они — населению. Домохозяйства теперь могут легко менять поставщиков. Кроме того, с 1 августа Кабмин не устанавливает наценку оптовых и розничных поставщиков. Продавать газ бытовым потребителям, которые по тем или иным причинам остались без поставщиков, будет ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины, которая победила в конкурсе на поставщика последней надежды. Быть ее клиентом можно не дольше 60 дней.
Что касается поставок газа для теплокоммунэнерго, то как минимум до 1 мая 2021 года эти компании по-прежнему будут получать его от Нафтогаза в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО).
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