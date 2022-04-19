Как Москва решает проблему с водоснабжением в Крыму

21:58 19 июля Киев, Украина

С приходом оккупационных властей в Крым , на полуострове не проходит и года без трагедий. Проблема водообеспечения, которая крайне остро начала ощущаться после 2014 года, по-прежнему беспокоит крымчан. Путин лично распоряжался о перераспределении бюджета РФ, чтобы решить эту проблему, однако деньги, по всей видимости, были успешно поделены между чиновниками, так как за 7 лет решение не смогли найти. Тем не менее, недавние аномальные дожди показали, что оккупационным властям требуется доставать бубны и уповать на высшие силы.

Известно, что в конце июня, начале июля 2021 года, в Крыму прошли очень сильные ливни, которые привели к затоплению некоторых городов на полуострове. По словам главы российского Госкомводхоза Крыма Игоря Вайля выпавших осадков хватило, чтобы заполнить некоторые водохранилища водой.

С другой стороны, специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон подчеркнул, что заполнены лишь 4 из 15 имеющихся водохранилищ. При условии, что крымчане потребляют за сутки около 300 тыс. кубометров воды, их объема хватит максимум на 1,5 года.

Гапон говорит о том, что вторая половина лета еще впереди и уровень осадков вернется в норму. То есть, засуха даст о себе знать, а значит и проблемы с водой вернуться, ведь она начнет испаряться. К тому же, западные, восточные и северные регионы Крыма все также остаются с критическим уровнем воды в водохранилищах, которые ранее пополнялись из Северокрымского канала. А это значит, что урожай бахчевых потерпит упадок. К тому же, мелиорация на данный момент запрещена в Крыму.

Между тем, активист из Алушты Павел Степанченко отметил, что хоть воду начали давать без перебоя, но ее качество оставляет желать лучшего: “В целом после наводнения первую неделю, десять дней вообще все было печально: желтая, рыжая вода текла сплошняком. Ее нельзя было использовать ни для посудомоек, ни для стиральных машин. По мере возможности эти проблемы устранили. Сейчас вода есть, ее дают бесперебойно, качество лучше, но пить ее еще не рекомендуется: 50 на 50, кто употребляет, кто нет. Лично я готовлю, но не пью. Набираешь стакан – вроде чистая, но когда набираешь ванну – видно, что вода непрозрачная и имеет желтый оттенок. Но вот, допустим, у моих знакомых, которые живут в частном секторе, водозабор на Уч-Коше был разрушен, туда попали песок и камни, и в итоге воды у них нет вообще уже две недели”.

Как результат, видно, что непогода сыграла на руку Кремлю и оккупационным властям Крыма, однако много людей очень сильно пострадали: лишились жилья, коммунального обеспечения, автомобилей, кто-то травмирован, а кто-то погиб. К тому же, последствия затопления не решены до сегодня. Таким образом, проблема с водообеспечением для полуострова решена со множеством оговорок и лишь до тех пор, пока период засухи не продлиться дольше чем надо. Поэтому, оккупантам необходимо становиться шаманами, чтобы вызывать необходимо количество осадков, ведь по другому, проблему с водой в Крыму они решить не способны.