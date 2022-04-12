19:22 13 июля Киев, Украина

Оккупационный режим в Крыму показал, как за семь лет превратить развивающийся полуостров в провинциальную глубинку России. Кроме того, что Кремль остановил постепенное совершенствование Крыма, он начал разрушать и ухудшать уже созданное в нем.

Крым был необходим Путину потому, что российская военная база в Севастополе была фактически отрезана от материковой части РФ. И так как, во время «Революции достоинства» стало понятно, что Украина нацелена на евроинтеграцию, то эта база в конечном итоге могла бы прекратить свое существование.

Внешняя политика Путина направлена на то, чтобы Россию воспринимали как сверхдержаву, а Путина как мощного политика. Поэтому внутренняя политика президента РФ интересует в гораздо меньшей степени, чем внешняя.

По этой причине, почти во всех городах страны, люди должны заботиться о себе сами и не рассчитывать на государство.

Крым после аннексии постепенно начал превращаться в очередной отдаленный от Москвы регион. Не привыкшие к такому отношению крымчане, в некоторых случаях попытались выразить протесты и сопротивление, в особенности крымские татары. Но с таким жителями в России разговор короткий, о чем свидетельствует печальная статистика пропавших и заключенных.

Москва игнорирует даже самые насущные социальные и гуманитарные проблемы в Крыму. Самой основной проблемой для крымчан всегда являлось водообеспечение. И если до 2014 года ситуация с пресной водой оставалась стабильной, то после она резко начала ухудшаться.

За весь период оккупации, в России ничего не сделали, чтобы хоть как-то решить эту проблему. Опреснение морской воды – дорого, проложить трубопровод – дорого, завозить воду в Крым – дорого. Каждый проект Кремля имел два аргумента – или дорого, или абсурдно. Тем не менее на военную кампанию относительно ВВП Россия выделила 4,3% в 2020 году, что в долевом выражении больше чем в США или ЕС.

Строительство политического проекта «Северного потока-2», стоимостью свыше 9 млрд долларов продолжается. Однако обеспечить людей в XXI веке водой – дорого.

Тем не менее крымчане по-прежнему остаются украинцами, несмотря на всеобщую раздачу российских паспортов. Превращение Крыма в российскую провинцию лишь усугубляет отношение коренных жителей к действующему правительству в Кремле. Вероятно, водообеспечение так и останется основной проблемой для крымчан, что в итоге послужит весомым рычагом для деокупации полуострова.