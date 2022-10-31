Как и кто зарабатывает на СВО в рф

14:48 25 октября Киев, Украина

Аналитики провели работу, по выяснению ситуации, сложившейся в России после начала боевых действий в украине 24 февраля 2022 года.

С началом, так называемой специальной военной операции (СВО), в кругах российских чиновников и бизнес элиты прослеживается тенденция условного разделения на три группы.

Первая – повторяет риторику телевизионных пропагандистов и самого Путина. Вторая - боится вообще выражать свое мнение в отношении СВО, ради сохранения «насиженных» мест. Третья группа – «рвачи», они же близкие к Путину чиновники и олигархи.

Задача третьей группы – воспользоваться ситуацией и пока «горячо», заработать на СВО. Об этом пишут российские журналисты, попавшие в список «иноагентов».

Рассмотрим подробнее каждую из групп: около 50% чиновников и бизнесменов заговорили фразами из телевизора. При этом возраст, жизненный опыт, уровень образования и прочее никакого значения не имеет — это делают и вполне компетентные, высокообразованные люди в годах, и молодые. Им кажется, что, если сейчас рынок освободится от уходящих из России западных компаний, у них появятся новые возможности для бизнеса». Эта группа совершенно не понимает, что экономические последствия санкций сильно скажутся на покупательной способности населения, и «их товары и услуги скоро просто некому будет покупать».

Вторая группа - это те, кого принято называть «системными либералами», они утверждают, что войну не поддерживает. Некоторые из них даже пытались донести свои мысли до высшего руководства РФ, сообщить, что ничего хорошего Россию в этом конфликте не ждет, но Путин «никого не слушает и собирается воевать дальше и захватывать Украину». К тем, кому война не нравится можно отнести и определенную часть бизнес элиты, но они стараются об этом не распространяться: «Они прекрасно понимают, что на Западе их никто не ждет. Никто не хочет последовать примеру Петра Авена и Михаила Фридмана, у которых все арестовано, и на водителя и уборщицу денег не хватает».

Ни в какие биолаборатории и украинских нацистов такие люди ни минуты не верят, да им и до лампочки, что там говорят по телевизору, у них свои интересы…

Третью группу можно назвать «олигархами» - эти стараются попасть к Путину и подписать у него какое-нибудь распоряжение о выделении тех или иных ресурсов, получить одобрение каких-либо проектов и т. д. «Они стараются урвать свое, пока „дедушка“ (Владимир Путин) еще в Кремле», — пишут россСМИ.

Эта группа неплохо зарабатывает на СВО. Это чиновники и бизнесмены, которые связаны, с параллельным импортом, тендерами и другими способами обеспечения армии, заканчивая возможностью откосить от мобилизации.