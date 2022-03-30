Как действует «Новичок»

20:01 04 ноября Киев, Украина

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года. Тот факт, что уголовное дело так и не было возбуждено указывает на то, что кому-то из правительства РФ это было выгодно.

Этот препарат создавался советскими учеными в 70-ых – 80-ых годах прошлого столетия. Они стремились к тому, чтобы яд был эффективен и мог уничтожить жертву в кратчайшие сроки. Этим и отличается химическое боевое оружие от обычных ядов. После успешных испытаний было выведено около 5-ти разновидностей отравы. Он мог прибывать в 3-х агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном.

После поставки на вооружения спецслужб он активно применялся сотрудниками КГБ в конце холодной войны. Специалисты обучали узкий круг людей, кто мог им пользоваться. Без специальной подготовки сотрудник мог отравить не только жертву, но и себя, и окружающих. Смерть при этом наступала почти мгновенно. Боец, подготовленный к применению “Новичка” мог уничтожить жертву, лишь коснувшись ее, так как яд мог проникнуть через кожу.

После запрета “Новичка” его запасы были официально уничтожены. Неофициально он по-прежнему применяется агентами спецслужб РФ и ведется четкий отчет по созданию и применению яда. Неосведомленный человек, будучи даже гениальным химиком, не может просто так воссоздать “Новичок”. Помимо рецепта необходима очень серьезная лаборатория и специальная защита.

Следовательно, в Кремле должны знать о применении и изготовлении яда. В случае если это вещество сделал бы какой-либо человек, неподконтрольный правительству об этом случае узнали бы. Более того, это вызвало бы ряд негодований, человека быстро бы нашли и наказали, учитывай тотальный контроль в России. Как минимум уголовное дело уже было бы возбуждено и поиски виновного не прекращались бы до его поимки.

Однако, что мы видим. Путин отрицает какие-либо обвинения в адрес Кремля по применению “Новичка”. Никаких расследований со стороны власти не ведется. Никакого ЧП не объявлено, ведь рецепт приготовления – военная государственная тайна.

Более того, все знают о произошедшем и ни у кого не возникает сомнения в том, что Алексей Навальный был отравлен по приказу Путина или чиновника из Единой России. Ведь все знают, что Навальный является ярым противником действующей власти. Он много делает для того, что поменять власть в РФ. А люди, кто во всеуслышание говорил правду о Путине и его соратниках, пропадали бесследно или были уничтожены подобным способом.