Кадровые изменения в российской армии продиктованы военно-политическими неудачами, мнение экспертов

21:00 21 января Киев, Украина

Последние несколько недель ожесточенные боевые действия в Украине сосредоточены в основном в районе Бахмута и Соледара. К слову, эти населенные пункты противник пытается захватить с самого начала полномасштабного вторжения. Безрезультативное управление Суровикина и бессмысленные жертвы Пригожина привели к кадровым перестановкам в российской армии.

Вряд ли это как-то повлияет на действия РФ, но новые назначения показывают безвыходную ситуацию для оккупантов на фронте и опасения Путина за политическую стабильность в России.

Валерий Герасимов был назначен на должность командующего российского Генерального штаба вместо генерала “армагедона” Суровикина. В информационном пространстве набирает обороты информация о том, что Герасимов якобы должен организовать и возглавить новую крупномасштабную наступательную кампанию, однако шансы на успех в этом крайне малы. В то же время, его назначение можно объяснить в более широком политическом контексте.

«Смена Суровикина на Герасимова означает провал Пригожина, который стремился повысить свой политический авторитет приписывая себе заслуги в Соледаре. К слову, Минобороны РФ впервые признало роль войск Вагнера в боях под Бахмутом, но уточнило, что основные задачи выполняли воздушно-десантные батальоны при поддержке ударов тактической авиации. Между тем, Пригожин еще недавно организовал информационную атаку на Герасимова. Еще раньше – на Лапина, который после отстранения от выполнения своих обязанностей, был вновь назначен на должность начальника штаба сухопутных войск РФ. Естественно, что кадровые перестановки высших чинов в армии, не проходят без договоренности с Путиным. Герасимов и Лапин вряд ли забудут критику в свой адрес от уголовника и теперь, наемники Пригожина будут уничтожаться не только украинскими защитниками, но и, периодически, российской армией», — пишут украинские политологи.

Назначение Герасимова означает возвращение доверия Путина к традиционному военному блоку, считают политологи.

Кадровая перестановка ненадолго отвлекала россиян от удара ВСУ по месту сосредоточения оккупантов в Макеевке и фейковому “акту возмездия” агрессора в Краматорске.

«Ни Суровикин, ни Герасимов, ни сам маршал Шойгу, ни даже вся российская пропаганда не смогут отвлечь население РФ от поставки Украине комплексов ПВО «Patriot», которые смогут перехватывать все виды выпускаемых агрессором ракет, а также начало поставок танков западного образца, которые, вероятно, утвердят на ближайшей встречи группы в Рамштайне. Получение Киевом новых видов вооружения лишат Кремль всяких надежд на победу», — заявляют политологи.