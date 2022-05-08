К чему привела политика оккупационной власти в Крыму

20:18 30 ноября Киев, Украина

Аннексировав Крымский полуостров, российская власть реструктуризировала экономику Крыма в рамках военного вектора, реализовав ряд «амбициозных инфраструктурных проектов», не имеющих обоснованную коммерческую ценность, таких как мост через Керченский пролив, автобан Таврида, две теплоэлектростанции.

Более того, ряд крымских заводов получили заказы на судна и оборудование для российской армии и флота. Таким образом, самой динамичной структурой ВМФ России в XXI веке стал российский Черноморский флот, в то время как в других отраслях экономики Крыма фиксируется глубокий кризис.

РФ отвергает любые официальные переговоры, связанные с проблемами Крыма, и пытается сделать ставку на фактическое признание собственного «суверенитета» над полуостровом в двусторонних или коллективных договорах и организационной деятельности в области рыболовства, экологии, морского транспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что деоккупация Крыма является ключевым приоритетом его политики. По его словам, украинские власти ищут действенные инструменты для возвращения территорий, создав международный формат «Крымская платформа» для решения вопроса «возвращения» полуострова в состав Украины. «Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими. Много кто высказал готовность присоединиться и принимать в ней активное участие», - подчеркнул Зеленский.

Единственным эффективным способом защиты собственных законных интересов является усиление сотрудничества со всеми цивилизованными западными государствами на основании международного права. Лишь консолидация общих усилий позволит эффективно противодействовать российской агрессии.