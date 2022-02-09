К 2025 году в Киеве построят аэропорт для дронов

06:26 24 Сентябрь Киев, Украина

Тарас Трояк- руководитель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников заявил, что в Киеве в течении пяти лет намерены построить аэродром для беспилотных летательных аппаратов.



"У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый "У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый аэропорт для дронов, где можно будет тестировать любые типы БПЛА. Мы планируем где-то до 2025 г. его построить", - отметил Трояк.



По его словам, рынок дронов активно развивается. Так, к концу текущего года он достигнет примерно 500 миллионов гривен, а в 2021 ожидается более миллиарда гривен.



"Мы смотрим на развитие и понимаем, что это (аэропорт – ред.) нужно", - резюмировал глава федерации.