Изъятие жилья «Л-ДНР» усилит санкции против России

23:50 24 Май Киев, Украина

После подписания указа Дениса Пушилина об изъятии недвижимости, в которой не оплачиваются коммунальные услуги и собственники не живут лично, эксперты начали говорить, что такое решение приведет к усилению международных санкций против России.

Напомним, что закон о приватизации недвижимости самопровозглашенными властями на неподконтрольных участках Украины был подписан главами «Л-ДНР» и не является законным. Тем не менее переселенцы с оккупированных территорий уже начали получать фотографии, информацию от соседей, что их имущество опечатано и попало в списки по изъятию.

По мнению самопровозглашенных властей так называемых «ЛНР» и «ДНР» причиной для изъятия жилья является его бесхозность. Понятие бесхозности нигде четко не прописано. Такие объекты могут быть обнаружены как оккупационными властями, так и местными жителями, которые решат доложить о том, что в помещении никто долго не появляется.

Алексей Арестович, спикер украинской делегации в ТКГ (Трёхсторонней контактной группе), сообщил, что объявление украинской жилплощади безхозной и дальнейшее ее изъятие является еще одним доказательством ползучей аннексии России. Спикер считает, что такие действия могут привести к усилению санкций против РФ или же пунктом, который не позволит ослабить уже введенные ранее ограничения: “Мы предупреждаем о международных правовых последствиях, которые могут наступить вследствие этого. МИД очень активно работает. И Офис президента считает это одним из серьёзных дестабилизирующих факторов, который вместе с раздачей паспортов, рублёвой зоной и прочим носят характеристики ползучей аннексии. Наши партнёры полностью понимают, о чём идёт речь. Термин “ползучая аннексия” звучит всё чаще. Думаю, на это укажут Путину и на встрече с Байденом. И президент Зеленский поднимет эту тему”.

По мнению спикера ТКГ, такие действия только ухудшат положение России в мирном урегулировании. Активисты рекомендуют не возвращаться на оккупированную территорию, чтобы участвовать в пророссийских судах, так как это может быть опасно. Виолета Артемчук, главный координатор общественной организации «Донбасс СОС», утверждает, что после деокупации, вся недвижимость, которая была изъята оккупантами, будет возвращена законным владельцам.