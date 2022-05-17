20:23 14 декабря Киев, Украина

В 2014 году, после аннексии Крыма и вторжения российских войск на территорию Украины, было принято решение исключить Россию из Большой восьмерки и вернуться к G7. Изначально, в Большую семерку, был приглашен в качестве участника президент Ельцин, а не сама Россия . Это было сделано еще в 90-ых годах, после развала СССР, утверждает Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института, демограф и экономист.

Большая семерка являет собой список стран, максимально развитых экономически и либерально. Эти страны должны служить примером для остальных и выступать гарантом безопасности во всем мире. Россия же таковой страной не является. ВВП на душу населения почти вдвое меньше чем у стран участниц. К тому же, Путин является скорее гарантом хаоса и агрессии для мирового порядка. В 2015 году, за несколько дней до заседания Большой семерки, канадский лидер выразил свое мнение по поводу членства России. “Я не думаю, что Россия под управлением Владимира Путина может быть частью Большой семерки. Точка” – Стивен Харпер.

Он объяснил это тем, что Путин продолжает жить в режиме холодной войны и в постоянном противоборстве с западными странами. Последней каплей для Харпера стал разговор с президентом РФ, где “царь”, рассказывал, что русских военных в Украине нет. “Нельзя вести дело с человеком, который принимает тебя за идиота” – объяснил Харпер. По истечению пяти лет, понятно, что Путин не стремится вернуться в Большую семерку, ведь его действия приняли лишь более радикальный характер. Теперь он стоит на пороге исключения из Большой двадцатки. За это время он показал миру, что поддерживает диктатуру, так как принял кандидатуру Лукашенко на посту президента Беларуси и всячески ему помогает, в том числе и финансово. Путин уничтожает своих конкурентов и не нужных его режиму людей, о чем знают все но он как и в случае российских войск в Украине, отрицает этот факт, выдавая черное за белое. Владимир Владимирович продолжает вмешиваться в выборы других стран, тем самым провоцируя протесты и государственные переворот.

Одни из примеров является Киргизстан. В результате своих действий, Путин продолжает наживать себе врагов. Не так давно на Кремлевский информационный сайт News Front, было совершено нападение хакеров. Украдена информация сотрудников, взлом баз данных и предупреждение о том, чтобы русские прекратили убивать арабов на ближнем востоке. Действия русского лидера оказывают настолько отталкивающий эффект, что даже не давние союзники начинают менять свой вектор развития и содружества в сторону запада. Ведь о том, что правление Путина приведет Россию к чему-то хорошему, было известно давно и многие эксперты об этом говорили. Теперь, все слова в этом направлении сбываются. В скором времени, благодаря Путину, Россию исключат из G20, затем последует и исключения Путина из России.