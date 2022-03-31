Из России бегут представители элиты

21:31 31 марта Киев, Украина

23 марта стало известно, что из своей страны уехал Анатолий Чубайс. Он был замечен в Турции у банкомата. Появилась информация о том, что он может готовить интервью западным СМИ о разоблачении Путина.

Анатолий Чубайс - бывший глава государственной корпорации «Роснано», экс-глава РАО ЕЭС, бывший вице-премьер. В последние годы был представителем “бункерного” по устойчивому развитию и климату в международных организациях. Анатолий Чубайс считается одним из либералов в стране-агрессоре. Он стоял у истоков создания государственности в России, начиная с 1991 года.

Чубайс стал первым высокопоставленным членом правительства рашистов, кто открыто выразил несогласие проведению войны против Украины. Каким образом ему удалось выехать из страны – загадка. Дело в том, что этот человек знает очень много информации под грифом “Секретно”, так как во многих процессах участвовал сам.

Теперь появилась информация, что он готовится к интервью с западными СМИ с разоблачением главного военного преступника.

Известно, что оппозиции в стране-агрессоре не осталось. Все, так называемые либералы, явление сугубо системное и служит, скорее, для демонстрации того, что свободные взгляды несуразны и могут привести к краху страны, если они будут у власти. Одним из примеров системной оппозиции, является партия ЛДПР, во главе с Владимиром Жириновским. Очевидно, что этот проект создан для шоу. Люди, глядя на бредовые заявления и законопроекты такой партии, не хотят чтобы “либералы” правили страной.

Очевидно, что Анатолий Чубайс также является частью системной оппозиции, однако, можно сказать, с расширенными полномочиями и с более высокими должностями. Его побег из страны свидетельствует о реальном крахе государства и режима. Такой человек вполне адекватно воспринимает информацию и понимает, что “бункерный” проиграл уже давно. Введенные санкции направлены на уничтожение действующего режима рашистов и не будут сняты до тех пор, пока не смениться власть в стране. Чубайс понимает, что негативные последствия коснуться абсолютно всех – от бабушек на остановке, до террориста №1 в бункере. Видимо по этому, он решил покинуть страну, пока еще не поздно и, чтобы хоть как-то смягчить свою участь, дать интервью западным СМИ.

Примечательно и то, что за разглашение гостайны, что, безусловно, расценивается как предательство, агенты ФСБ устраняют людей по всему миру. Одним из таких примеров служит отравление полонием Александра Литвиненко в Лондоне. Однако, Чубайс, человек далеко не последний среди рашистов и прекрасно понимает, какая участь его будет ждать за бегство из страны и сотрудничество с западными СМИ и, скорее всего, спецслужбами, все же решился на это. Безусловно, ситуация в стране-агрессоре катастрофическая, а крах государства и экономики – неизбежен.

В ближайшем будущем стоит ожидать еще большего количества лиц “первой величины”, которые будут бежать из тонущего корабля. Их можно понять. Лучше сотрудничать с победителем, чем оказаться среди подсудимых в Гаагском суде, где вполне легко можно получить смертный приговор за все то, что сейчас творит рашистское руководство.

Стоит отметить, что суд в Гааге уже собирает доказательства по делу “о военных преступлениях России в войне против Украины”. И когда процесс сбора завершиться, начнется суд и, не исключены, заочные приговоры. Вот тогда-то, бежать рашистам будет некуда, так как при пересечении границы любого государства, преступники должны будут быть схвачены - их объявят в международный розыск.