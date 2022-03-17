История отравления Алексея Навального

20 августа 2020 года был отравлен российский политический деятель Алексей Навальный. Он является главой фонда по борьбе с коррупцией и организатором ряда протестных движений. Навальный активно критикует действия партии Единая Россия и Владимира Путина в частности.

После нескольких дней политического турне, Алексей Навальный, находившийся в Томске из ресторана, отправился в отель за вещами, чтобы далее проследовать в аэропорт, откуда он должен был лететь в Москву. После того как он сел в самолет, Алексей почувствовал, что с ним что-то не так. Зайдя в уборную, он попытался освежиться и понял, что его отравили. После того как позвал на помощь – отключился. Самолет пришлось посадить в Омске, где Навального отвезли в отделение токсикореанимации в местной больницы и ввели в искусственную кому. Спустя два дня, политика перевезли в больницу “Шарите” в Берлине, где и обнаружили следы яда “Новичек”.

Таким образом, Алексей Навальный официально стал третьим человеком, против которого был применен этот яд агентами Кремля.

Дело в том, что яды из данной группы были разработаны еще в СССР в 70-ые – 80-ые года прошлого века. Они разрабатывались специально для квалифицированных агентов внешней разведки. Это было боевое химическое оружие, которое обладало чрезвычайно быстрым эффектом и также быстро растворялось в крови, не оставляя следом. Из-за своей сверхопасной токсичности, яд могли применять лишь специально обученные люди. Не обладающий достаточными знаниями человек мог убить себя и окружающих.

Несмотря на то, что в 2019 году “Новичок” внесли в ОЗХО и (официально) уничтожили все остатки в России, “рецепт” по созданию яда остался.

На основании того, что этот яд был применен к семье Скрипалей, Емельяну Гербеву, а теперь и к Алексею Навальному следует вывод, что “Новичок” вновь воссоздают в качестве химического оружия. Ведь все жертвы представляли угрозу для политического режима Путина.

Теперь в то, что путинский режим ни при чем не верят даже многие россияне. Из многочисленных соцопросов становится ясно, что им попросту стыдно за своего президента.

Риторика Москвы начинает раздражать и западных правителей. Они устали слышать от президента РФ требования о предоставлении доказательство и утверждения о том, что Навального в России никто не травил.

В итоге в мифы о непричастности Кремля постепенно перестают верить соратники Путина. Но из-за страха перед “царем” продолжают кивать и поддакивать.