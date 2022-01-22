Исторические примеры победы над Россией

13:20 08 Сентябрь Киев, Украина

8 сентября 1514 года в битве под Оршей 30-тысячное объединенное войско Великого княжества Литовского под началом гетмана Константина Острожского и Королевства Польского под началом надворного гетмана Януша Сверчовского разбило 80-тысячную армию Московского государства во главе с воеводами Иваном Челядниным и Михаилом Булгаковым-Голицей.

Объединение литовского, белорусского, польского и украинского народов доказало, что они способны победить московского агрессора даже в неравном бою и остановить экспансию в Европу на полтора столетия.

Прошло более пяти веков, а Москва все так же продолжает устрашать своих соседей и не только, проводя беспрецедентно дерзкие для современного мира спецоперации, нарушая суверенитет государств, вмешиваясь во внутренние дела других стран, участвуя в боевых действиях и пытаясь перекроить геополитическую карту мира.

Украина, Сирия, США, Франция, Германия… список пострадавших от российского вмешательства стран огромный.

Сейчас ярким примером является Беларусь. Необходимо отметить, что приезд в Минск секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который играет ключевую роль в формировании концепции силового вмешательства России (как это было в сирийском гражданском конфликте, в Украине – ведь именно Николай Патрушев в октябре 2013 года в Одессе встречался с секретарём СНБО и заместителем ПР Андреем Клюевым в рамках согласования аншлюса Украины), свидетельствует о «силовом» сценарии «решения» белорусского кризиса.

Более того, именно после визита Патрушева, президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Беларуси, фактически анонсировав её оккупацию. Он отметил, что Россия создала резерв сотрудников правоохранительных органов, в числе которых оказались и ССО РФ для помощи в случае необходимости Беларуси. Путин подчеркнул, что «российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Беларуси, не перейдут границ, не начнут разбой» - так что в случае необходимости, границы будут «перейдены», экстремистские элементы будут под полным контролем Москвы, как и вся страна.

Тем более, с первых дней протестов в Беларуси ОМОН регулярно задерживал в толпе протестующих российских журналистов, среди которых, в частности, военкор от LifeNews объездивший оккупированный Крым и Донбасс, а сейчас возглавляющий Telegram-канал WarGonzo, распространяющий массу дезинформации и манипуляций под патронатом ГРУ МО РФ Семён Пегов; офицер ГРУ, работающий под прикрытием журналиста «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и многие другие.

Точно неизвестно, сколько российских информационных диверсантов и наемников располагаются в Беларуси. Но ясно одно — такие страны, как Литва, Польша и Украина, поддерживающие мирное решение правительством Беларуси внутренних проблем в стране без вмешательства военных структур или спецслужб РФ, всегда готовы поддержать демократические процессы в Беларуси.