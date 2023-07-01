Истинное отсутствие регионализма объясняет провал антикремлевских военных проектов

20:34 30 июня Киев, Украина





В своем довольно паническом обращении утром 24 июня кремлевский дедушка фактически признал, что пригожинские наемники захватила город Ростов-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа. Там, по словам Путина, “была заблокирована работа гражданских и военных властей”. В тоже время, местные жители приветствовали вагнеровцев как своих новых хозяев, приносили им еду и воду. Мятеж на выходных, организованный неделю назад Пригожиным будет иметь многочисленные широкомасштабные последствия, в которых аналитики все еще пытаются разобраться. Однако следует обратить более пристальное внимание на то, что одной из главных причин быстрого провала этого восстания было полное игнорирование вагнеровцами региональных проблем.В своем довольно паническом обращении утром 24 июня кремлевский дедушка фактически признал, что пригожинские наемники захватила город Ростов-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа. Там, по словам Путина, “была заблокирована работа гражданских и военных властей”. В тоже время, местные жители приветствовали вагнеровцев как своих новых хозяев, приносили им еду и воду.

Ростовская область - достаточно крупный регион России с населением более 4 млн человек. Как и во многих других регионах страны, в ней есть свои регионалистские настроения и недовольство гиперцентралистской политикой Путина, которая забирает большую часть доходов от местных налогов. Однако никакая региональная специфика Пригожина не интересовала. У нее не было четкого плана закрепиться в Ростове и наладить контакты с местным населением. В случае такой региональной консолидации наемникам, скорее всего, удалось бы удержать регион даже перед лицом российской армии, что явно подчеркивает слабость боевиков агрессора в Украине. При таком подходе события этой войны могли принять совершенно иной оборот.

Тем не менее, вместо этого головорезы путинского повара предпочли идти на Москву и, осознав бесперспективность этой задачи, решили прекратить кампанию и отступить. Таким образом, сработал пока традиционный для российского имперского сознания москвоцентризм, считающий, что все основные вопросы страны могут решаться только в Кремле, а не в ее многочисленных регионах.



Та же проблема существует и с другими военизированными формированиями, которые резко контрастируют с пригожинскими отморозками, поскольку воюют на стороне Украины. Это «РДК» и легион «Свобода России», которые в мае 2023 года совершили несколько рейдов в Белгородскую область. Однако, как и ЧВК «Вагнер», эти подразделения также почти не контактировали с местным населением, не говоря уже о том, чтобы открыто выражать свои интересы. Таким образом, пока эти кратковременные рейды по отдельным селам, откуда эвакуировано почти все мирное население, по существу не привели ни к каким реальным результатам.





Эта ситуация напоминает Гражданскую войну

До ситуации с Пригожиным в истории постсоветской России была известна только одна попытка военного переворота, правда, она не была полностью доказана. Считается, что в 1998 году генерал Лев Рохлин замышлял свержение Бориса Ельцина, но сам был внезапно убит. Тем не менее, и это был централистский проект, т. е. попытка заменить “плохого” кремлевского царя “хорошим”. Поэтому Рохлин не смог вызвать поддержки у жителей многих регионов России. Оба российских добровольческих формирования на стороне Украины, по сути, разделяют те же российские националистические и централистские убеждения, что и путинисты. На данный момент обе стороны действительно соревнуются только на поле боя. Пока что агрессор побеждает, потому что в его распоряжении гораздо больше ресурсов, чем у этих добровольцев из оппозиции. Альтернативой этому подходу мог бы стать регионализм. Однако в военном отношении антикремлевские формирования о таких идеях не заявляют.Эта ситуация напоминает Гражданскую войну в России 1918–1922 годов. В этом конфликте основной причиной поражения Белой армии, выступавшей против большевиков, было то, что ее командиры также игнорировали факторы регионализма и поддерживали имперский лозунг “единой неделимой России”. Наоборот, большевики заняли федералистский подход, что привлекло симпатии различных региональных движений.До ситуации с Пригожиным в истории постсоветской России была известна только одна попытка военного переворота, правда, она не была полностью доказана. Считается, что в 1998 году генерал Лев Рохлин замышлял свержение Бориса Ельцина, но сам был внезапно убит. Тем не менее, и это был централистский проект, т. е. попытка заменить “плохого” кремлевского царя “хорошим”. Поэтому Рохлин не смог вызвать поддержки у жителей многих регионов России.

На самом деле, пожалуй, единственным настоящим генералом-регионалом в постсоветской российской армии был Александр Лебедь, который также загадочно погиб в 2002 году. В 1996 году он подписал Хасавюртовские соглашения с чеченским генералом Асланом Масхадовым, которое положило конец Первой чеченской войне и фактически признало независимость Чеченской Республики Ичкерия. Позже, в 1998 году, Лебедя избрали губернатором Красноярского края - тогда в России еще проходили свободные губернаторские выборы. В этой должности российский генерал активно критиковал централистскую политику Кремля, утверждая, что такой процесс экономически грабит регионы и ущемляет интересы местных жителей.



До тех пор, пока антикремлевские проекты, будь то военные или гражданские, сами по себе остаются централистскими и игнорируют региональные проблемы, они вряд ли увенчаются успехом. Жители различных регионов России просто не увидят смысла в смене кремлевской структуры власти, если оппозиция по-прежнему намерена сохранить за ними статус де-факто колоний, а не превратить их в равноправные самоуправляющиеся политические образования, как это полагается федерации.