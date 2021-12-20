Империя тиранов

14:30 08 Август Киев, Украина

Представитель внешнеполитических кругов, сенатор Андрей Климов заявил, что Кремль не стремится править миром и конечно же, не хочет навязывать свою идеологию каким-либо странам. “Путин просто защищает свои интересы” – сказал Климов, “любым способом”. И неважно где они возникают. Будь то Украина, Грузия или Сирия.

На протяжении длительного периода времени Россия старалась навязать свое влияние, как можно большему количеству стран. Таким образом, были затронуты те страны, которые остались без четкой установки на дальнейшие действия после холодной войны. Кремль старался создать новые союзы, поддержать и возобновить старые, а также старался заполучить власть в тех странах, куда не добралась цивилизация с западного мира.

ЧВК Вагнера и путинские интересы, уже давно простираются от, всем известных, Венесуэлы, Сирии и Ливии, до более потаенных мест в Африке и Судане. Таким образом, можно проследить готовность и желание России участвовать и начинать войны, проявляться себя, как страну готовую идти против всего мира и устанавливать свой, просовковый мир. Судя по результатам, Путин предпочитает иметь дело с безумными и жестокими лидерами, которым он поставляет оружие и наемников, взамен на ресурсы страны. Будь то полезные ископаемые, наркотрафик или живые люди.

Путин также поддерживает свои колонии в ООН, предоставляя право вето, которое применялось в десятках резолюциях СБ, применении химического оружия и прекращении огня в Сирии.

Можно сделать вывод, что именно поэтому у Путина есть связи по всему развивающемуся миру. Именно поэтому его видят то с Ким Чен Ыном, то с Мадуро.

Также все страны, кто заключил союз с Россией, подпадают под западные санкции. Теперь следует учесть, что чем больше будет таких стран, тем большую выгоду для себя и своих олигархов сможет увидеть “царь”. Ведь такие страны не смогут торговать с ЕС или США, но смогут с их главным союзником. Выходит, что Путину на руку провоцировать гражданские войны в развивающихся странах, чем он охотно и занимается.

Кремль также владеет определенной репутацией, которую необходимо поддерживать. Страны, заключившие союз с Россией, официальный или нет, уверены в том, что Путин будет защищать их интересы суверенитета перед западными странами. Получается, что лидеры-диктаторы не хотят вносить какие-либо изменения в свои страны по причине колоссальной коррупции и безграничной власти. И когда народ начинает бунтовать или западные союзы предлагают хоть какую помощь, лидеры этих стран бегут к Путину, тот отправляет наемников и разжигает очередную войну внутри одного государства.

Таким образом, Россия является главной страной в мире, которая разжигает гражданские войны, для собственной выгоды. ЧВК помогает в разведывательных операциях и заодно крадет интересующие Кремль предметы и знания, в том числе и печально известные предметы искусства.