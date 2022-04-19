Илон Маск рассказал о создании первых колоний людей на Марсе

15:22 21 ноября Киев, Украина

Полет фантазии прославленного Илона Маска не знает предела. Космос не оставляет его в покое. По словам издания Inverse, сейчас в планах Маска стоит проект строительства человеческой колонии на Марсе. Как выразился сам глава SpaceX, цель его спецпроекта –“сделать человека межпланетным видом”.

Обитатели первого марсианского города будут сначала жить под “стеклянными куполами”, но планета будет, в конечном счете, “терраформирована для поддержания жизни, как на Земле”, заявил Илон Маск.

По словам Маска, процесс изменения Марса будет “идти долго и не даст значимых результатов на протяжении нашей жизни”, однако первая колония может появиться уже в ближайшее время.

“И даже если произойдет что-то ужасное, и человечество погибнет, по крайней мере какая-нибудь будущая космическая цивилизация, обнаружив наши руины, будет впечатлена, что люди зашли так далеко”, - заявил Маск.

Сам предприниматель считает, что “определенно не доживет до начала колонизации Марса”, если технологический прогресс не будет ускорен.

Тем не менее, SpaceX прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее начать выпуск космических кораблей нового поколения, способных опускаться на поверхность Луны и Марса и доставлять до 150 тонн груза или 100 пассажиров.

Известно, что частью плана по колонизации Марса является и запуск глобальной спутниковой сети Starlink, которая должна будет помочь компании с финансированием строительства ракет.

Ранее американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск раскрыл планы по созданию на Марсе города, который будет полностью самодостаточным и не зависимым от Земли.