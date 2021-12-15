Игорный бизнес: как голосовали депутаты

16:55 14 Июль Киев, Украина

Рада легализовала игорный бизнес в Украине, теперь законным будет выпуск и проведение лотерей, проведение азартных игр в казино и через интернет, букмекерская деятельность, проведение игр в залах игральных автоматов, игры в покер онлайн.