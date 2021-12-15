Игорный бизнес: как голосовали депутаты

Рада легализовала игорный бизнес в Украине, теперь законным будет выпуск и проведение лотерей, проведение азартных игр в казино и через интернет, букмекерская деятельность, проведение игр в залах игральных автоматов, игры в покер онлайн.
Предлагаем посмотреть, как разделились голоса народных депутатов во время принятия закона.
Закон поддержали 248 народных депутатов, 95 выступили «против», 17 – воздержались, 27 – не голосовали.
«Слуга народа» практически обеспечила принятие позитивного решения – 224 голоса «за», один «против», 7 – воздержались, 4 – не голосовали и 12 – отсутствовали. Группа «Довіра» практически полным составом поддержала закон – 18 голосов «за» из 20. Еще 4 голоса было от группы «За майбутнє» и два голоса от внефракционных депутатов (7 выступили «против», 6 – отсутствовали, 2 – воздержались).
Практически вся фракция «Европейская солидарность» голосовала «против» – 24 голоса из 27. В «Оппозиционной платформе» 24 нардепа выступили «против», 2 – воздержались, 13 – не голосовали и 5 – отсутствовали. Большинство депутатов от «Батькивщины» тоже голосовали против легализации азартных игр. В «Голосе» 13 нардепов выступили «против», один не голосовал и 5 – отсутствовали.
Закон поддержали 248 народных депутатов, 95 выступили «против», 17 – воздержались, 27 – не голосовали.
«Слуга народа» практически обеспечила принятие позитивного решения – 224 голоса «за», один «против», 7 – воздержались, 4 – не голосовали и 12 – отсутствовали. Группа «Довіра» практически полным составом поддержала закон – 18 голосов «за» из 20. Еще 4 голоса было от группы «За майбутнє» и два голоса от внефракционных депутатов (7 выступили «против», 6 – отсутствовали, 2 – воздержались).
Практически вся фракция «Европейская солидарность» голосовала «против» – 24 голоса из 27. В «Оппозиционной платформе» 24 нардепа выступили «против», 2 – воздержались, 13 – не голосовали и 5 – отсутствовали. Большинство депутатов от «Батькивщины» тоже голосовали против легализации азартных игр. В «Голосе» 13 нардепов выступили «против», один не голосовал и 5 – отсутствовали.
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