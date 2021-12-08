Игар Тышкевич: Планы Кремля по Беларуси раскрыты

13:19 30 Июль Киев, Украина

По мнению украинского политического эксперта, задержание группы бойцов ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси показало тайные планы России.

Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, считает, что Россия работает на общую дестабилизацию ситуации в стране.

Он отметил, что «украинский сценарий» в Беларуси не готовится, однако Россия делает все, чтобы «протащить» свою повестку дня после президентских выборов независимо от того, останется ли главой государства Александр Лукашенко, или нет.

По его словам, эта повестка дня предусматривает «вхождение» в экономику Беларуси, политическое «завязывание» страны на себя, формирование пророссийских сил.

Отвечая на вопрос о том, что лучше для Беларуси — сохранение власти Лукашенко или же избрание нового президента, Игар Тышкевич отметил, что дело — не в личности: «Вопрос в том, насколько прочными будут институты власти и насколько останется консенсус белорусских элит — как провластных, так и оппозиционных — по поводу независимости страны».