Херсон может стать геополитическим поражением путина

Ход украинской войны слегка изменился, поскольку российское наступление исчерпало себя, а украинское сопротивление начало набирать силу. Оглядываясь назад, можно сказать, что сражение за Северодонецк и Лисичанск в конце июня - начале июля 2022 года, возможно, стало кульминацией российского вторжения. Оккупантам пришлось сосредоточить свои лучшие боевые силы и большую часть своих крупнокалиберных орудий, чтобы захватить последний кусочек Луганской области, и перенаправить эти истощенные силы на новую атаку в Донецкой области. Битва за Донбасс, для российских войск зашла в тупик, и теперь новым фокусом стал Херсон.
Большая часть Херсонской области, как и сам областной центр, были захвачены колонной российских батальонных тактических групп, наступавших из Крыма, в первую неделю войны, но попытки продолжить наступление на Николаев остались безрезультатны. Группировка российских войск к западу от Днепра уязвима, поскольку длинные пути снабжения из Крыма теперь должны использовать понтонные переправы, после того, как ВСУ с помощью «HIMARS» уничтожили два моста.
Было бы стратегически разумно вывести эти незащищенные войска и представить этот как “жест доброй воли”, как это было в случае с островом Змеиный, но политические амбиции Кремля по сохранению плацдарма для захвата Одессы позволят украинским защитникам уничтожить и взять в плен не одну тысячу россиян. Это дает Украине возможность одержать важную победу, которая позволит наконец донести до большей части граждан РФ о том, что “специальная военная операция” уже давно не идет по плану.
В этой ситуации не удивительно, что Кремль начал с новой силой угрожать ЕС отключением газа, перейдя к практическому выполнению своих обещаний. Но, как оказалось, Запад готов прекратить использовать российский газ. Такой шаг несомненно повлечет за собой экономические потери и вызовет дискомфорт у граждан ЕС в ближайшую зиму. Тем не менее, энергетическая атака, несомненно, окажет более серьезные последствия для самой России, поскольку газовой промышленности агрессора придется сократить добычу углеводородов, а многие элементы нефтегазовой инфраструктуры будут повреждены без возможности восстановления.
Пекин внимательно следит за ходом боевых действий в Украине, но особое внимание он уделяет состоянию российской экономики, официальные данные о котором найти становится все труднее. Военно-промышленный комплекс изображается главным драйвером роста, но даже официальная отчетность, продолжающая обещать чудеса “импортозамещения”, признает ускорение макроэкономического спада. Каждая замена западных технологических компонентов, имеющих решающее значение в производстве современных систем вооружений, российскими аналогами означает шаг назад в качестве и надежности. Таким образом, промышленная деградация стала результатом выполнения политических приказов о сохранении производства и сдерживании безработицы.
Недавний военно-морской парад в Санкт-Петербурге, возможно, доставил радость главнокомандующему, но его амбиции разбиваются о каждое столкновение с реальностью. Образование под названием Россия медленно, но уверенно разбивается о сопротивление украинской армии. И Китай, как бы этого не жаждал Путин, не поможет России.
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