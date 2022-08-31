Херсон может стать геополитическим поражением путина

13:28 11 августа Киев, Украина

Ход украинской войны слегка изменился, поскольку российское наступление исчерпало себя, а украинское сопротивление начало набирать силу. Оглядываясь назад, можно сказать, что сражение за Северодонецк и Лисичанск в конце июня - начале июля 2022 года, возможно, стало кульминацией российского вторжения. Оккупантам пришлось сосредоточить свои лучшие боевые силы и большую часть своих крупнокалиберных орудий, чтобы захватить последний кусочек Луганской области, и перенаправить эти истощенные силы на новую атаку в Донецкой области. Битва за Донбасс, для российских войск зашла в тупик, и теперь новым фокусом стал Херсон.

Большая часть Херсонской области, как и сам областной центр, были захвачены колонной российских батальонных тактических групп, наступавших из Крыма, в первую неделю войны, но попытки продолжить наступление на Николаев остались безрезультатны. Группировка российских войск к западу от Днепра уязвима, поскольку длинные пути снабжения из Крыма теперь должны использовать понтонные переправы, после того, как ВСУ с помощью «HIMARS» уничтожили два моста.

Было бы стратегически разумно вывести эти незащищенные войска и представить этот как “жест доброй воли”, как это было в случае с островом Змеиный, но политические амбиции Кремля по сохранению плацдарма для захвата Одессы позволят украинским защитникам уничтожить и взять в плен не одну тысячу россиян. Это дает Украине возможность одержать важную победу, которая позволит наконец донести до большей части граждан РФ о том, что “специальная военная операция” уже давно не идет по плану.

В этой ситуации не удивительно, что Кремль начал с новой силой угрожать ЕС отключением газа, перейдя к практическому выполнению своих обещаний. Но, как оказалось, Запад готов прекратить использовать российский газ. Такой шаг несомненно повлечет за собой экономические потери и вызовет дискомфорт у граждан ЕС в ближайшую зиму. Тем не менее, энергетическая атака, несомненно, окажет более серьезные последствия для самой России, поскольку газовой промышленности агрессора придется сократить добычу углеводородов, а многие элементы нефтегазовой инфраструктуры будут повреждены без возможности восстановления.

Правительство России продолжает искать союзников в Африке и Латинской Америке, но кроме отравленных копий и цветов для карнавалов лавров из этих поездок ничего не привез.

Российские заявления о противостоянии в Украине “однополярному миру созданного Вашингтоном” было скомпрометировано двойственным характером широко разрекламированного стратегического партнерства с Китаем. С одной стороны, Путин опасается своей растущей зависимости от ненадежной поддержки со стороны Пекина. С другой, Кремль надеется на эскалацию конфликта между Китаем и США из-за Тайваня, рассчитывая в случае возникновения такой ситуации найти своего непростого соседа, более заинтересованного в модернизации аспектов безопасности российско-китайского партнерства. Однако Китай предпочитает урегулировать этот конфликт своим способом и не одобряет каждый шаг России, направленный на расширение связей с Индией или Вьетнамом.

Пекин внимательно следит за ходом боевых действий в Украине, но особое внимание он уделяет состоянию российской экономики, официальные данные о котором найти становится все труднее. Военно-промышленный комплекс изображается главным драйвером роста, но даже официальная отчетность, продолжающая обещать чудеса “импортозамещения”, признает ускорение макроэкономического спада. Каждая замена западных технологических компонентов, имеющих решающее значение в производстве современных систем вооружений, российскими аналогами означает шаг назад в качестве и надежности. Таким образом, промышленная деградация стала результатом выполнения политических приказов о сохранении производства и сдерживании безработицы.

У Путина может быть лишь поверхностное представление о реальной ситуации в экономике и фактическом состоянии вооруженных сил, но он, безусловно, непоколебимо убежден “в ключевой роли России в мировых делах и своей собственной роли в творении истории”. Он не может позволить себе никаких сомнений в собственных предсказаниях быстрого упадка “загнивающего Запада” и не верит в укрепление единства Запада перед лицом российской агрессии. Но стойкость и борьба Украины против бессмысленного вторжения Путина разрушает все его представления о собственном “величии”. Предполагалось, что “военная мощь России не имеет себе равных”, но битва после отступления от Киева, проигранной битвы за Донбасс, а вскоре и деокупация Херсона показывают реальное положение дел - моральное устаревание, некомпетентность, коррупцию и острую нехватку кадров в российской армии.

Недавний военно-морской парад в Санкт-Петербурге, возможно, доставил радость главнокомандующему, но его амбиции разбиваются о каждое столкновение с реальностью. Образование под названием Россия медленно, но уверенно разбивается о сопротивление украинской армии. И Китай, как бы этого не жаждал Путин, не поможет России.