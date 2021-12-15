Хабаровский край выступил против политики Путина

12:44 12 Июль Киев, Украина

Президент РФ Владимир Владимирович Путин, знающий о резком падении своего рейтинга, попытался «обнулить» сроки своего правления, проведя общероссийское голосование по поправкам к конституции РФ. Но поможет ли это ему в условиях активизации протестного потенциала в стране?

Если одиночные пикеты Кремль еще в состоянии подавить, то к массовым протестам российские власти оказались совсем не готовы!

В частности, более 35 тысяч жителей Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей пятнадцатилетней давности. И это при том, что С.Фургал пользуется намного большей популярностью в регионе, чем Путин.

Собравшийся практически весь город скандировал: «Путин — вор!», «Это наш край!», «Свободу Фургалу!», «Уходи, Москва!». «Мы здесь, власть!», «Свободу!»!

По словам пресс-секретаря губернатора Надежды Томченко, поблагодарившей митингующих за поддержку, «такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия»!

Массовые митинги также прошли в Комсомольске-на-Амуре, Амуре, Николаевск-на-Амуре и других городах Хабаровского края, и ни в одном городе полиция не рискнула применить силу, спокойно наблюдая за происходящим.

Директор консалтингового центра "Эксперт Групп" Павел Наливайко, комментируя протесты, рассказал, что вместо улучшения экономической ситуации команда губернатора занималась его имиджем. Отсюда и поддержка населения.

Дальнейшее развитие ситуации

Сосредоточившись на расшатывании ситуации в других странах, и пребывая в эйфории после обнуления президентских сроков, Путин не заметил, как зашаталось кресло под ним… А возможно уже и не под ним! Российский народ начинает прозревать и не намерен сидеть сложа руки, судя по многотысячным несанкционированным митингам с антипутинскими лозунгами!

Пустившая за десятилетия корни региональная элита не намерена расставаться со своими креслами и готова отстаивать их посредством протестов, которых так опасаются в Кремле ввиду отсутствия контроля над ними. Ведь несмотря на то, что протесты были в первую очередь заранее подготовлены командой арестованного губернатора, ведомый региональной элитой российский народ может дойти и до революции с силовой сменой власти.

Тем более, раскол элит, отстранение армии от «верховного», противостояние ФСБ и СВР, в итоге могут вылиться в весьма неприятные «последствия» для Кремля, которые силами одной лишь «Росгвардии» и ФСБ не сдержать.