08:00 31 мая Киев, Украина

Возобновления авиасообщения между Грузией и Россией определяет дальнейший курс внешней политики нынешнего правительства в Тбилиси. Страна, по всей видимости, окончательно решила уйти с прозападного пути и преклониться перед агрессором.

19 мая в Тбилиси приземлился первый рейс российской авиакомпании, официально ознаменовавший возобновление авиасообщения между Грузией и Россией. При этом, грузинское общество выразило свое неудовольствие протестами, а правящая элита осталась довольной результатами. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что возобновление авиасообщения послужит укреплению экономики страны и принесет пользу грузинскому народу. В тоже время президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, в отличие от правительства «Грузинской мечты», занимает более принципиальную позицию в отношении России, посетовала в Twitter: “Несмотря на противодействие грузинского народа, Россия приземлилась в Тбилиси нежданным рейсом”. При этом грузинское общество опасается, что пророссийские власти страны уже вступили в опасную фазу ускоренного сближения с агрессором и оккупантом.

Россия подтвердила, что хочет, чтобы Грузия стала перевалочным хабом для регулярных поездок россиян в Европу. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что рейсы российской авиакомпании «Red Wings» из Москвы в Кутаиси позволят россиянам использовать этот аэропорт для пересадок в третьи страны, в том числе в Европу. Такое развитие событий означает, что Грузия попадает в число тех стран, которые помогут России обходить санкции Запада. Так, на брифинге 22 мая официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США обеспокоены возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией, добавив, что “это может означать, что компании в аэропортах Грузии могут подвергнуться риску санкции. Сейчас не время расширять взаимодействие с Россией”. 24 мая, ссылаясь, в частности, на Грузию, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: “Мы также ожидаем, что союзники, не входящие в НАТО, будут придерживаться санкций, и не облегчат России финансирование и продолжение агрессии против Украины”.

Наряду с российскими авиакомпаниями возобновила полеты в Россию и «Georgian Airways». Однако, по словам главы авиакомпании Тамаза Гаиашвили, большие надежды на возобновление авиасообщения между Россией и Грузией пока не оправдались, так как рейсы не зап олнены даже наполовину. Гаиашвили также практически объявил, что этим летом его авиакомпания начнет перевозить россиян через Грузию в Европу. В целом это показывает, что риторика грузинских властей, утверждающих, что возобновление авиасообщения с Россией “отвечает интересам грузинского народа”, является не более чем цинизмом.

Куда более омерзительным событием стал визит дочери лошадиной головы Лаврова в Грузию, где она находилась на свадьбе близкого родственника. Вокруг места, где она находилась, начались протестные движения. В тот же день Зурабишвили выступила с обращением к нации и поздравила население с тем, что дочь Лаврова “преждевременно покинула страну”. Власти Грузии не комментируют того, кто вообще пустил дочь одного из главных путинистов, почему она решила отпраздновать эту свадьбу в Грузии, с которой Кремль до сих пор официально находится в состоянии войны и самое главное, почему грузинский полицейский спецназ охранял свадьбу родственников Лаврова.

Со своей стороны, российские СМИ практически не уделили внимание протестам против возобновления авиасообщения и против присутствия дочери лошадиной головы в стране. Это выходит за рамки “нормы”, так как пропагандисты не упускают возможности резко отреагировать на антироссийские протесты в Грузии. Примечательно, что именно после подобных протестов в 2019 году было прекращено авиасообщение между двумя странами. На этот раз пропагандисты сделали все возможное, чтобы донести до внутренней аудитории, что “каждый гражданин Грузии с нетерпением ждет возобновления авиасообщения, а также приезда в страну новых граждан России”. Для этого они отсняли сюжет с пророссийски настроенными грузинами, которые 19 мая в Тбилисском международном аэропорту демонстративно поблагодарили Путина перед камерами.

После возобновления полетов российские и грузинские чиновники уже начали рассматривать вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения через Абхазию. Такое развитие событий могло бы, с одной стороны, означать признание Тбилиси суверенитета Абхазии, а с другой непременное усугубление отношений с Западом, поскольку такой шаг представлял бы собой явную помощь России в обходе западных санкций. При этом агрессор не скрывает своих истинных целей. Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин уже заявил: “Необходимо организовать железнодорожный транзит через территорию Абхазии в Россию”. Таким образом, цель Кремль - организовать транзитный маршрут из России через Грузию в Иран.

Скорее всего, грузинское правительство поддержит реализацию этих планов вопреки воле грузинского народа. Наиболее вероятный сценарий (и предпосылки к этому уже намечаются) состоит в том, что «Грузинская мечта» предложит народу новую “мечту” о якобы инициировании процесса восстановления территориальной целостности Грузии и под этим предлогом будет оправдывать любые шаги в сторону России, включая восстановление дипломатических отношений и возобновление железнодорожного транзита через Абхазию. Безусловно, эти меры будут не только непопулярны среди широких слоев населения Грузии, но и разрушат многолетние усилия Грузии по налаживанию связей с ЕС, НАТО и США.